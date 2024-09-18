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Политзаключенного Змитра Дашкевича судят по двум уголовным статьям

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  • 18.09.2024, 16:00
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Политзаключенного Змитра Дашкевича судят по двум уголовным статьям

Режим мстит известному активисту.

Осужденного на 1,5 года колонии активиста Змитра Дашкевича судят за грубое нарушение порядка (статья 342 УК) и злостном неповиновении требованиям администрации колонии (статья 411 УК). Дело рассматривают в суде Первомайского района Минск, на расписание заседаний обратило внимание издание «Позірк».

О том, что против Дашкевича завели новое уголовное дело по статье о грубом нарушении порядка стало известно в начале мая. Активисту тогда оставалось 2 месяца до конца срока.

В конце мая на заключенного Змитра Дашкевича завели новое уголовное дело, уже второй раз за месяц, по статье о злостном неповиновении требованиям администрации колонии.

14 июля 2022 года активиста Змитра Дашкевича приговорили к 1,5 года колонии, его жену — к трем годам домашней химии по статье о грубом нарушении порядка (статья 342 УК). 11 июля 2023 года он должен был выйти на свободу, но вместо освобождения его вновь арестовали, и позже добавили год колонии.

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