Пролог к новой войне? Юрий Богданов

18.09.2024, 16:09

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Юрий Богданов

На Ближнем Востоке интересно закручивается.

Израиль атакует Хезболлу. Что делает войну между Израилем и террористической организацией практически неизбежной. Или эта атака вообще является прямым прологом к войне.

Вчера премьер Ирака попросил США вывести свои войска из страны. Чтобы попытаться избежать втягивания в противостояние с Ираном, который оказывает большое влияние в стране и может подрывать политический режим за военное присутствие США в стране.

Кроме того, в Ираке шиитское большинство однозначно поддерживает палестинцев и все воюющие с Израилем иранские прокси. Так что правительство страны пытается как-то избежать втягивания Ирака в актуальный кризис.

С другой стороны, выход американцев может наоборот побуждать Иран еще более активно работать в Ираке, а также параллельно вновь усилить позиции ИГИЛ, которые при помощи США с огромным трудом обуздали.

Иран оказывает широкое влияние во внутренних делах Ирака, особенно из-за поддержки политических партий и шиитских организаций. После начала войны между Израилем и ХАМАС в октябре некоторые из этих ополченцев совершили атаки на базы США в регионе, что повышает риски эскалации конфликта.

Эскалация конфликта между Ираном и Израилем рискует обернуться катастрофой для Ирака. В случае полномасштабного столкновения между Ираном и Израилем Ирак неизбежно станет полем битвы, поэтому страна напрямую заинтересована в той же деэскалации.

Ирак наиболее проблемная из относительно мирных стран региона, где бешеными темпами растет население, действуют одновременно суннитские и шиитские радикальные группировки. И страна может воспламениться в любой момент. В дополнение к уже горящим Сирии и Йемену.

Война между Израилем и Хезболлой может напрямую спровоцировать эскалацию в Ираке и вокруг Ирака. А расширение иранского вмешательства в дела Ирака может привести уже к эскалации и без того кризисных и враждебных отношений Ирана и Саудовской Аравии. В результате вторжения Израиля в Ливан может привести к гибридному или даже прямому столкновению Ирана с правительством Ирака и Саудовской Аравией. Что еще глубже погрузит весь Ближний Восток в хаос и кризис.

Китай и Индия, которые критически зависимы от поставок нефти из этого региона (Россия заменила лишь часть их потребностей), будут пытаться все деэскалировать. США, видимо, тоже попытаются немного успокоить всех. Выйдет ли? Прогнозировать практически невозможно.

Юрий Богданов, «Фейсбук»

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