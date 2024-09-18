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В стрельбе возле Кремля замешаны кадыровцы

  • 18.09.2024, 16:42
  • 3,002
В стрельбе возле Кремля замешаны кадыровцы

СМИ пишут о попытке рейдерского захвата.

Днем 18 сентября возле Кремля произошла стрельба у офиса маркетплейса Wildberries, расположенного в бизнес-центре «Романов двор», пишет The New Times.

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук назвала «неудачной попыткой рейдерского захвата» события в офисе компании, где произошла стрельба. По ее утверждению, группа людей под руководством ее мужа Владислава Бакальчука, а также Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попытались захватить офисы Wildberries в Москве.

Владислав Бакальчук, в свою очередь, утверждает, что на него и на команду «пытались совершить нападение», когда они приехали на переговоры.

«Заявление о якобы переговорах, на которые приехала вооруженная группа, звучит абсурдно, поскольку никто ни о каких переговорах не договаривался. <...> У нас нет секретов. Поэтому прошу сделать публичными итоги расследования о мотивах действий людей, организовавших этот беспредел. Вот теперь это рейдерский захват. Вернее, его неудачная попытка», — отреагировала Бакальчук в своем телеграм-канале.

Всего в перестрелке пострадали 10 человек, сообщило РИА Новости. ТАСС написал об одном погибшем. Телеграм-каналы пишут, что ранен полицейский.

Как отмечает «Агентство», среди пострадавших в перестрелке у головного офиса Wildberries в бизнес-центре «Романов Двор» (в 350 метрах от Кремля) оказались как минимум три бойца MMA с Кавказа. Один из них, Умар Чичаев — боец смешанных единоборств из Чечни, который живет в Грозном и выступает за клуб «Ахмат», основанный Рамзаном Кадыровым. Чичаев также служил в Росгвардии в Чечне. В его профиле в соцсетях журналисты нашли фотографии с Рамзаном Кадыровым, Адамом Делимхановым и бывшим командиром отряда СОБР «Ахмат», ныне зампредом правительства Чечни Абузайдом Висмурадовым.

Перестрелка произошла после того, как Кадыров вмешался в конфликт основателей маркетплейса. О конфликте Владислава и Татьяны Бакальчук стало известно в июле, когда Владислав обратился за помощью к главе Чечни Рамзану Кадырову. Он заявил, что его жена «связалась с непонятной компанией, которая под видом объединения отжимает бизнес». Вскоре Татьяна Бакальчук подала на развод. Конфликт связан с объединением Wildberries с гораздо меньшей компанией — оператором наружной рекламы Russ. «Агентство» писало, что объединение объясняется романом Татьяны Бакальчук с директором Russ Робертом Мирзояном. По данным СМИ, сделку Wildberries и Russ одобрил Путин.

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