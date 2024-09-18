«Нашей няне выдают 0,5 литра моющего на месяц!» 2 18.09.2024, 16:55

иллюстративное фото

Белорусам самим приходится покупать бытовую химию в детские сады.

Дочь пользовательницы TikTok Олеси в этом году пошла в детский сад. Еще в августе родителей попросили принести моющие средства. Мама удивилась и поделилась этим в своем аккаунте. Судя по комментариям к ее посту, их сад не единственный, где есть такая практика, и актуальна эта ситуация в течение года. Почему родителей просят купить моющие средства, ведь на это должны выделять бюджетные деньги? Об этом пишет «Зеркало».

«Нашей няне выдают 0,5 литра моющего на месяц!»

Олеся рассказывает, что она записалась в родительский комитет группы. Она не указывает, в какой сад ходит ее ребенок, и в комментариях предупреждает, что претензий к просьбе у нее нет. Ее пост — это вопрос от человека, «который не шарит в сборах, дотациях, спонсорстве».

— У нас бесплатное образование, почему мы должны покупать моющие средства? В школе, по-моему, не покупаем <…>, — говорит она. — Те, кто на работу ходит, вы же тоже не скидываетесь на моющие средства, наверное. Если государственная работа. Почему мы в сад должны покупать?

При этом, отмечает женщина, другие товары, которые им сказали приобрести в сад, вопросов у нее не вызывают.

В комментариях к посту некоторые родители рассказали, что тоже столкнулись с похожей ситуацией. Кто-то воспринял это спокойно, кто-то возмутился и ничего не сдавал.

— И я не сдаю. Нам тоже моющее надо, пусть нам дадут. Мы платим за садик ежемесячно, пусть оттуда возьмут, — написала одна из мам.

— У нас в группе 18 детей. И каждый родитель принес один раз [в год] стиральный порошок — один килограмм, влажные салфетки — одну упаковку, бумажные салфетки и туалетную бумагу. Не так уж это и дорого, — отметила другая.

— Мы раз в три месяца сбрасываемся по семь рублей на моющее, — поделилась своим опытом третья родительница. — Для меня это копейки, зато посуда у нас чистейшая и постельное всегда вкусно пахнущее.

К беседе также подключились и сотрудники садов. Некоторые из них написали, что в их организациях помощнику воспитателя на месяц выдают ограниченное количество моющих средств.

— Нашей няне выдают 0,5 литра моющего (к слову, которое не пенится и нормально не смывается) на месяц! — сообщила одна из пользовательниц.

— [В саду], где я работаю (Минск), выдают литр для посуды и 500 граммов сухой хлорки раз в три месяца. Как мыть посуду за 15−20 детьми четыре раза в день таким количеством? Плюс надо мыть игрушки и полы, — отметила комментатор, которая представилась воспитательницей.

— Раз в три месяца по литру — это полный бред. Я работала няней в детском саду, и завхоз нам выдавал [моющее средство] каждый понедельник. На месяц выходило по четыре литра, — описала свою ситуацию еще одна пользовательница.

Ее коллега, которая «отработала в детском саду 34 года», разложила ситуацию на своем примере.

— Если 0,5 литра (видимо, речь о моющем средстве, которое им выдавали. — Прим. ред.) разделить на 22 дня, получается 23 миллилитра на день. Это примерно 1,5 столовой ложки. А теперь подумайте о качестве мытья, а если карантин? — написала она и при этом отметила. — Моется все — посуда, игрушки, поверхности в группе, унитазы в яслях обрабатываются несколько раз в день. Ведь дети в садах маленькие, и они быстрее цепляют [бактерии].

Что говорят чиновники?

На сайте Министерства образования есть перечень основных товаров, которые родителям рекомендуют купить для детей в сад. Указано, что этот список минимальный. В нем 29 позиций. Бытовая химия сюда не входит.

Журналистка как обычная белоруска позвонила в рандомное управление образования по Минску. Выбор пал на Советский район. В бухгалтерии управления заверили, что минимум дважды в год они централизованно закупают для садов всю нужную бытовую химию. Какое количество, например, геля для мытья посуды выделяется на группу, специалист с ходу сориентировать не смогла. Она отметила, что рассчитывается все исходя из требований СанПиНа. Однако отметила, что средств «должно хватать».

Что делать, если жидкость для мытья посуды закончилась раньше времени? В бухгалтерии ответили, что в таком случае можно обратиться в управление по образованию или в попечительский совет (орган самоуправления сада, задача которого — собирать благотворительные пожертвования и решать, куда они пойдут).

— Попечительский совет тоже есть [для решения этого вопроса], и это не противоречит закону, — сказали в бухгалтерии.

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