Новый старт ядерной гонки 6 Петр Олещук

18.09.2024, 17:55

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Петр Олещук

Вот какое сообщение США посылают миру.

Десятилетия ядерные державы мира потратили на то, чтобы убедить другие государства: ядерное оружие не сильно вам и нужно. Оно дорогое, сложное, его использование для вас не будет спасением от всех бед. Оно нужно лишь «великим» державам для одной задачи — избежания большой мировой войны при прямом их участии.

И, в общем, именно таким был политический мейнстрим десятилетиями.

Что происходит сейчас: все видят, как неядерное государство (Украина) подвергается агрессии со стороны ядерной державы, и Украине ее партнеры изо всех сил связывают руки, чтобы она не могла в полной мере защищаться даже обычным, конвенционным вооружением.

Драматизма истории добавляет тот факт, что Украина была ядерной державой, но отказалась от этого статуса под гарантии как раз этих великих держав.

При этом, российские агрессоры не гнушаются никакими методами, включая террористические: неизбирательные обстрелы крупных городов, ракетные атаки детских больниц, уничтожение целых городов, пытки и казни военнопленных и обычных гражданских лиц. Но защищаться Украина в полной мере не может, ведь российские агрессоры представляют ядерную державу.

По крайней мере, именно такую версию регулярно озвучивают партнеры Украины в лице США. И в мире, думаю, не очень интересно, какие реально мотивы преследуют в правительстве США. Реально ли они боятся ядерной эскалации, или просто хотят сохранить шансы на перезагрузку отношений с россиянами в будущем.

Официально для мира все подается так: неядерное государство не может защищаться в полной мере от ядерного даже конвенционным оружием, другие ядерные государства в этом будут ему постоянно мешать, мотивируя это страхом ядерной войны.

Вывод? У ядерного вооружения нет альтернатив.

Когда-то я нашел на ютубе сюжет южнокорейского телевидения о заключении договора между Россией и КНДР. Благодаря автоматическому переводчику я почитал комментарии. Подавляющее их большинство касалось требований к правительству о ядерном статусе для Республики Корея. И хотя подобные изменения могут поставить под вопрос отношения Южной Кореи и США, но все же, подозреваю, они будут двигаться в этом направлении. Как и многие другие государства, имеющие соответствующие ресурсы и финансы.

Хочешь быть суверенным — разрабатывай ядерное оружие. И даже не суверенным. Если просто хочешь спасти своих граждан от геноцида и государственного терроризма. Такое сообщение Госдеп послал миру, явно этого не желая.

Старт нового этапа ядерной гонки будет одним из итогов «блестящего» президентства Джо Байдена.

Петр Олещук, «Фейсбук»

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