«Бавария» забила рекордные 9 голов в матче Лиги чемпионов 18.09.2024, 18:07

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Форвард Кейн побил три рекорда в матче с 11 голами.

Мюнхенская «Бавария» дома разгромила загребское «Динамо» со счетом 9:2. Немецкий клуб первым в истории девять раз поразил ворота соперника в матче Лиги чемпионов.

Форвард хозяев Гарри Кейн забил четыре мяча, три из которых с пенальти. Он стал первым игроком в истории, забившим три мяча с пенальти в Лиге чемпионов. Также Кейн стал первым англичанином с покером в матче Лиги чемпионов. Помимо этого, он побил рекорд результативности в еврокубках среди англичан, который принадлежал Уэйну Руни (30 голов).

За «Баварию» также дублем отметился Майкл Олисе, для которого этот матч был дебютным в ЛЧ. Из французских игроков два гола в дебютной встрече ЛЧ забивал только Тьерри Анри в 1997 году.

Томас Мюллер провел 152-й матч за «Баварию» в ЛЧ, став рекордсменом по этому показателю.

Действующий чемпион мадридский «Реал» на последних минутах вырвал домашнюю победу над «Штутгартом», для которого эта игра стала первой за 14 лет и 184 дня.

Матч завершился со счетом 3:1. В составе хозяев мячи забили Килиан Мбаппе (46-я минута), Антонио Рюдигер (83) и 18-летний Эндрик (95), вышедший на замену на 90-й минуте. У немецкой команды отличился Дениз Ундав (68).

Эндрик стал самым молодым автором гола в ЛЧ в составе «Реала». Всего на счету бразильца два гола в пяти играх за «Реал». При этом в предыдущих встречах он играл не более пяти минут.

«Реал» не проигрывает уже 33 игры.

В другом матче португальский «Спортинг» дома обыграл французский «Лилль», который с 40-й минуты играл в меньшинстве. Встреча завершилась со счетом 2:0.

Итальянский «Милан» дома проиграл английскому «Ливерпулю» со счетом 1:3 в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов.

У хозяев мяч забил Кристиан Пулишич (3), у гостей отличились Ибраима Конате (23), Верджил ван Дейк (47) и Доминик Собослаи (67).

Противостояние «Милана» и «Ливерпуля» в первую очередь известно финалом Лиги чемпионов 2005 года, в котором английский клуб проигрывал со счетом 0:3, но сравнял счет после перерыва и победил в серии пенальти. До сегодняшней встречи команды провели шесть матчей, на счету «Ливерпуля» было пять побед (если считать финал ЛЧ-2005) и одно поражение (в финале ЛЧ-2007).

Стартовый день ЛЧ стал вторым в истории турнира и лучшим с октября 2014 года по результативности за игру — пять голов за матч.

С этого сезона формат турнира изменился. Вместо 32 клубов в нем сыграют 36, при этом не будет традиционного разделения на восемь групп по четыре команды. Все 36 клубов будут выступать в одной группе по швейцарской системе, каждая команда проведет на первом этапе восемь матчей против разных соперников.

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