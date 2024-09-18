закрыть
18 сентября 2024, среда, 18:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Бавария» забила рекордные 9 голов в матче Лиги чемпионов

  • 18.09.2024, 18:07
  • 1,326
«Бавария» забила рекордные 9 голов в матче Лиги чемпионов

Форвард Кейн побил три рекорда в матче с 11 голами.

Мюнхенская «Бавария» дома разгромила загребское «Динамо» со счетом 9:2. Немецкий клуб первым в истории девять раз поразил ворота соперника в матче Лиги чемпионов.

Форвард хозяев Гарри Кейн забил четыре мяча, три из которых с пенальти. Он стал первым игроком в истории, забившим три мяча с пенальти в Лиге чемпионов. Также Кейн стал первым англичанином с покером в матче Лиги чемпионов. Помимо этого, он побил рекорд результативности в еврокубках среди англичан, который принадлежал Уэйну Руни (30 голов).

За «Баварию» также дублем отметился Майкл Олисе, для которого этот матч был дебютным в ЛЧ. Из французских игроков два гола в дебютной встрече ЛЧ забивал только Тьерри Анри в 1997 году.

Томас Мюллер провел 152-й матч за «Баварию» в ЛЧ, став рекордсменом по этому показателю.

Действующий чемпион мадридский «Реал» на последних минутах вырвал домашнюю победу над «Штутгартом», для которого эта игра стала первой за 14 лет и 184 дня.

Матч завершился со счетом 3:1. В составе хозяев мячи забили Килиан Мбаппе (46-я минута), Антонио Рюдигер (83) и 18-летний Эндрик (95), вышедший на замену на 90-й минуте. У немецкой команды отличился Дениз Ундав (68).

Эндрик стал самым молодым автором гола в ЛЧ в составе «Реала». Всего на счету бразильца два гола в пяти играх за «Реал». При этом в предыдущих встречах он играл не более пяти минут.

«Реал» не проигрывает уже 33 игры.

В другом матче португальский «Спортинг» дома обыграл французский «Лилль», который с 40-й минуты играл в меньшинстве. Встреча завершилась со счетом 2:0.

Итальянский «Милан» дома проиграл английскому «Ливерпулю» со счетом 1:3 в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов.

У хозяев мяч забил Кристиан Пулишич (3), у гостей отличились Ибраима Конате (23), Верджил ван Дейк (47) и Доминик Собослаи (67).

Противостояние «Милана» и «Ливерпуля» в первую очередь известно финалом Лиги чемпионов 2005 года, в котором английский клуб проигрывал со счетом 0:3, но сравнял счет после перерыва и победил в серии пенальти. До сегодняшней встречи команды провели шесть матчей, на счету «Ливерпуля» было пять побед (если считать финал ЛЧ-2005) и одно поражение (в финале ЛЧ-2007).

Стартовый день ЛЧ стал вторым в истории турнира и лучшим с октября 2014 года по результативности за игру — пять голов за матч.

С этого сезона формат турнира изменился. Вместо 32 клубов в нем сыграют 36, при этом не будет традиционного разделения на восемь групп по четыре команды. Все 36 клубов будут выступать в одной группе по швейцарской системе, каждая команда проведет на первом этапе восемь матчей против разных соперников.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97»
Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97» Наталья Радина
Расследование Певчих очень напоминает разоблачения фрау А.
Расследование Певчих очень напоминает разоблачения фрау А. Наталья Радина
Тихие герои
Тихие герои Ирина Халип
Бархатный сезон на минном пляже
Бархатный сезон на минном пляже Владимир Халип