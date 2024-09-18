Обвал цен на нефть ударил по российскому бюджету 1 18.09.2024, 18:10

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Казна недосчитается 500 миллиардов российских рублей.

Резкое падение цен на нефть, опустившее цену барреля почти на $10 ниже заложенного в российский бюджет уровня, сулит российской казне потерю сотен миллиардов рублей, передает The Moscow Times.

Из запланированных 11,5 трлн рублей нефтегазовых доходов правительство РФ к концу года соберет не больше 11 трлн, предупреждают в обзоре о состоянии госфинансов эксперты Института Гайдара.

«Негативно повлиять на ситуацию», пишут они, могут «снижение цены на нефть и стабилизация обменного курса рубля на более высоком уроне, чем в первом полугодии».

В начале сентября цена российского экспортного сорта Urals впервые с начала года падала ниже $60 за баррель, хотя еще он продавался по $75 и выше. По состоянию на середину сентября, по оценкам Argus, котировки в портах Балтийского и Черного морей составляли $61-62 за бочку Urals против $70, в расчете на которые верстали бюджет-2024.

Еще порядка 800 млрд рублей бюджет может недобрать в виде ненефтегазовых налогов, считают в Институте Гайдара. С проблемами столкнулись ключевые отрасли экономики — металлургия и угольная промышленность, потерявшие рынки сбыта из-за западных санкций. В результате доходы правительства могут оказаться на 1,3 трлн рублей ниже плана — 33,7 трлн рублей вместо 35 трлн. С учетом того, что Минфин повысил план по расходам с 36,6 до 38 трлн рублей, фактически дефицит бюджета может составить 4,3 триллиона рублей, оценивают экономисты: это в 2,6 раза выше запланированного уровня (1,6 трлн) и на треть больше показателя прошлого года (3 трлн).

Пока бюджет не испытывает боли: в августе он получил профицит на 767 млрд рублей, а накопленным итогом за 8 месяцев его дефицит составил лишь одну шестую от годового плана — 331 млрд рублей. Однако нефтегазовые доходы в августе — 768 млрд рублей — оказались на 28% ниже июльских и на 20% ниже среднего уровня за предыдущие 7 месяцев.

Выручка России от продажи нефти и газа, по данным Международного энергетического агентства, сократилась в августе на $1,6 млрд, до $15,3 млрд и стала самой низкой за год. Даже если цены на нефть стабилизируются около $60, бюджету будет некомфортно «из-за высоких расходов на СВО», пишет Росбанк: армия и закупки оружия обойдутся казне в этом году в 10,8 рублей, или почти 30% всех расходов — рекордную долю со времен СССР.

Чтобы компенсировать выпадающие доходы, согласно бюджетному правилу, правительство должно задействовать Фонд национального благосостояния. Но в нем осталось всего 4,8 трлн рублей ликвидных, то есть не потраченных средств, из которых 1,3 трлн уже зарезервированы под расходы в декабре, указывает Евгений Суворов, экономист банка ЦентроКредит. «Что будет делать правительство в сложившейся ситуации, большая загадка», — отмечает Суворов. С начала войны «ликвидная» подушка ФНБ сдулась практически вдвое.

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