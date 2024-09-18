На предприятии Jaguar робосторож сломал лапу

На предприятии Jaguar робосторож сломал лапу1
- 18.09.2024, 18:37
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Компания Jaguar Land Rover анонсировала появление на своем предприятии собаки-робота. Об этом пишет Autoevolution.com.
Работать робопса по кличке Rover «наняли» в новом испытательном центре. Он расположен в Лайонс-Парке английского города Ковентри.
По задумке разработчиков, Rover должен был каждый час обходить предприятие по маршрутам, заложенным в его память. Он способен самостоятельно открывать окна, двери и даже преодолевать лестницы.
Но в случае с последней вышла неувязочка во время презентации робопса представителям прессы.
Сначала Rover делал все, что от него требовалось: ходил по помещениям, искал потенциальные неприятности, открывал двери с помощью своей роботизированной лапы. И в целом вел себя хорошо. Но, когда пришло время преодолевать лестницу, он споткнулся на верхней платформе и упал.
Rover пытался подняться, но из его роботизированной лапы начали лететь искры.
Теперь электронный питомец восстанавливается после травмы, «много тренируется», чтобы отработать сценарии прохождения лестниц и потери опоры.
Как робот стал охранником
По заверению представителей Jaguar Land Rover, робосторож вернется в строй в ближайшие пару недель.
Как только Rover поправится, он приступит к своим обязанностям на испытательном полигоне, который создан в рамках движения компании по переходу на электромобили к 2030 году.
Робопес сможет защитить техников и инженеров предприятия от потенциальных несчастных случаев, поскольку его оснастили датчиками газа и температуры.
Rover будет проверять оборудование. А еще следить за работой предприятия 24 часа в сутки.
К слову, для отдыха между сменами необычному сторожу оборудовали свою «конуру» с зарядкой аккумулятора 50В.