Украина и союзники разработали концепцию специального трибунала против РФ 18.09.2024, 19:01

Украинцы ждут восстановления справедливости.

В среду, 18 сентября, в Вене состоялась встреча Core Group по созданию специального трибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

В пресс-службе отметили, что по результатам работы участники достигли согласия по поводу общей концепции создания cпецтрибунала.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Мудрая отметила, что это заседание «стало ключевым» для определения модели трибунала, который будет создан соглашением с Советом Европы. Участники встречи перешли от общих вопросов формата спецтрибунала к обсуждению проекта его устава.

«Украинцы ждут восстановления справедливости. Мы не можем позволить себе медлить. Создание этого специального трибунала является моральной обязанностью для всего мира. Ведь речь идет не только об Украине. Речь идет о будущем международного права, верховенства права и глобального мира», — подчеркнула он.

Всего во встрече приняла участие 41 делегация. Все они подтвердили, что виновные в преступлении агрессии против Украины будут привлечены к ответственности, а также определили следующие шаги по созданию спецтрибунала.

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