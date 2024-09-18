Жители Гомеля заметили сбои в работе системы GPS 2 18.09.2024, 19:09

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С чем это может быть связано.

Житель Гомеля заметил сбои в работе системы GPS в городе в августе и сентябре этого года. В частности, навигатор в смартфоне указывал неправильное местоположение устройства и скорость движения, пишет «Флагшток».

«В зафиксированном случае в Советском районе Гомеля навигация указывала местоположение на 80 километров восточнее — в Новозыбковском районе РФ вблизи поселка Белый Колодезь. При этом приложение показывало, что устройство движется со скоростью более 120 км/ч», — говорится в материале.

Издание нашло еще одного местного жителя, который тоже наблюдал такое же странное поведение навигатора в смартфоне в другом районе города — Железнодорожном.

Как пишет «Флагшток», что такие сбои могут указывать на присутствие устройств радиоэлектронной борьбы, которые подменяют географические координаты. Однако просто на основе наблюдений невозможно определить, кто их владелец. Эти устройства работают на десятки километров. Издание предполагает, что их могут использовать Вооруженные Силы Беларуси, РФ или Украины.

Также издание пишет, что GPS спуфинг (подмена GPS) — это способ манипулирования сигналами GPS, чтобы обмануть устройство и выдать ложную информацию. Его могут применять для разных целей, самые популярные — скрыть свое местоположение. Также подделку GPS используют для кражи денег из банков.

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