Украина готовится к установке плавучих электростанций 18.09.2024, 19:16

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Есть решение Кабмина.

Кабинет министров на заседании 13 сентября утвердил меры по организации установки газопоршневых и/или газотурбинных установок на судах технического флота. Об этом сообщается в постановлении №1069.

Эти меры имеют отметку «для служебного пользования».

При этом Кабинет министров открыто сообщил, что аренда таких станций и связанных с этим услуг будет производиться путем заключения договора без применения открытых торгов.

Станции также освободили от необходимости получать градостроительные условия, отвода земельных участков и других бюрократических преград.

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