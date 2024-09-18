Украина готовится к установке плавучих электростанций
- 18.09.2024, 19:16
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Есть решение Кабмина.
Кабинет министров на заседании 13 сентября утвердил меры по организации установки газопоршневых и/или газотурбинных установок на судах технического флота. Об этом сообщается в постановлении №1069.
Эти меры имеют отметку «для служебного пользования».
При этом Кабинет министров открыто сообщил, что аренда таких станций и связанных с этим услуг будет производиться путем заключения договора без применения открытых торгов.
Станции также освободили от необходимости получать градостроительные условия, отвода земельных участков и других бюрократических преград.