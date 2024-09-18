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Виктория Азаренко переизбрана в совет WTА

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  • 18.09.2024, 19:30
  • 1,014
Виктория Азаренко переизбрана в совет WTА
Виктория Азаренко

Белорусская теннисистка стала главным старожилом.

Официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA) уведомил, что сформирован новый состав совета, который представляет интересы девушек перед руководством женского тенниса.

Согласно уставу ассоциации, в cовет традиционно входят восемь игроков. Две из них представляют парный разряд, а шесть – одиночный. При этом четырем теннисисткам обязательно требуется входить в топ-20 мирового рейтинга.

По сравнению с предыдущим составом cовета игроков произошли два изменения: Мэдисон Киз уступила место Марии Саккари, а Александра КруничЭллен Перес. Однако интересно другое – членство в этом органе сохранила Виктория Азаренко.

Интересно, что впервые белоруска была в него избрана в 2017 году. С тех пор, учитывая уход Киз, имена коллег Азаренко, таким образом, сменились целиком. Следовательно, Виктория отныне является самым опытным членом cовета игроков

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