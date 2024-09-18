Виктория Азаренко переизбрана в совет WTА

Виктория Азаренко переизбрана в совет WTА7
- 18.09.2024, 19:30
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Белорусская теннисистка стала главным старожилом.
Официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA) уведомил, что сформирован новый состав совета, который представляет интересы девушек перед руководством женского тенниса.
Согласно уставу ассоциации, в cовет традиционно входят восемь игроков. Две из них представляют парный разряд, а шесть – одиночный. При этом четырем теннисисткам обязательно требуется входить в топ-20 мирового рейтинга.
По сравнению с предыдущим составом cовета игроков произошли два изменения: Мэдисон Киз уступила место Марии Саккари, а Александра Крунич – Эллен Перес. Однако интересно другое – членство в этом органе сохранила Виктория Азаренко.
Интересно, что впервые белоруска была в него избрана в 2017 году. С тех пор, учитывая уход Киз, имена коллег Азаренко, таким образом, сменились целиком. Следовательно, Виктория отныне является самым опытным членом cовета игроков