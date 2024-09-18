Страны Восточной Европы призвали НАТО дать «коллективный ответ» на вторжения российских беспилотников 6 18.09.2024, 19:35

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C призывом выступили девять стран.

Прилеты российских боевых дронов на территорию НАТО – это «новая реальность, которую нельзя игнорировать», считают страны на восточном фланге альянса. Девять восточноевропейских стран обратились к союзникам с призывом дать «коллективный ответ» на действия России.

«Необходим коллективный ответ в рамках НАТО на вызовы, создаваемые современным оружием и технологиями, в том числе путем расширения наших возможностей по обнаружению, идентификации и, при необходимости, поражению низких и медленно летящих объектов», – говорится в заявлении, принятом по итогам встречи министров обороны Болгарии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии, Чехии и Эстонии.

В результате обстрелов, которым Россия подвергает Украину, дроны и ракеты нарушили воздушное пространство или упали на территории нескольких стран. «Мы выражаем глубокую озабоченность в связи с неоднократными вторжениями беспилотников и ракет Российской Федерации в воздушное пространство НАТО в Польше, Румынии, Латвии и других странах, а также эскалацией напряженности вдоль границ НАТО», – говорится в заявлении. Помимо коллективного ответа на такие действия необходимо укреплять интегрированную систему противовоздушной и противоракетной обороны и использовать для повышения ее потенциала все имеющиеся возможности и ресурсы в рамках ЕС и НАТО, считают восточноевропейские страны.

НАТО должна подготовить «сильный скоординированный» ответ на спровоцированные Россией инциденты, добавил министр обороны Румынии Ангел Тилвар. По словам заместителя главы военного ведомства Польши Павла Залевского, на встрече министров обороны стран НАТО в октябре необходимо будет рассмотреть вопрос об уничтожении проникающих в их воздушное пространство беспилотников. «Мы подтвердили гибридные атаки на союзников, а также участие Беларуси в действиях России», – добавил Залевский.

7 сентября российский дрон впервые упал в Латвии, залетев с территории Беларуси. В ночь на 8 сентября подобный инцидент произошел в Румынии, что вынудило военных поднять в воздух истребители. Российские беспилотники залетали в Румынию также в июле текущего года, в декабре и сентябре 2023 г. Кроме того, во время массированных атак на Украину российские ракеты неоднократно залетали на территорию Польши. В последние месяцы польские ВВС несколько раз поднимали в небо истребители из-за активности российской авиации.

В свете сложившейся ситуации некоторые члены альянса стали предлагать использовать средства ПВО НАТО, чтобы сбивать российские ракеты и дроны уже над Украиной с территории соседних стран.

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