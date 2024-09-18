В Беларуси хотят сделать платной медицину для дальнобойщиков 12 18.09.2024, 19:41

4,344

Дальнобойщики возмущены.

«Депутаты» «национального собрания», вслед за Минздравом Беларуси, озаботились тем, что граждане, работающие за границей, приезжают на лечение домой. В частности, речь идет о дальнобойщиках. Чиновники не скрывают своего возмущения тем, что налоги водители фур платят за границей, а лечатся бесплатно в Беларуси. Что они планируют предпринять?

Власти недовольны, что дальнобойщики платят налоги в ЕС

«Депутат» Виктор Плескач, выступая на заседании комиссии по «тунеядцам», рассказал, что власти Беларуси задумались, как «простимулировать граждан работать», в том числе и «непопулярными методами». По его словам, в парламенте обсуждают закон, который обяжет граждан, не занятых в экономике (так власти официально называют «тунеядцев»), платить за медицинские услуги в государственных больницах и поликлиниках.

Ранее замминистра здравоохранения Елена Кроткова в эфире госТВ отмечала, что экстренная помощь будет оказываться бесплатно, а вот плановая — за деньги. «Что касается стоматологических услуг, плановых госпитализаций, на мой взгляд, это должно быть платным. Мы много говорим о том, во сколько государству обходится здравоохранение — порядка 4,5% ВВП», - заявила чиновник.

«Услуги скорой помощи, конечно, будут такие, как у всех. А вот что-то более серьезное, наверное, будет на платной основе. Дороже. Во сколько раз? Не готов сказать. Пока этот закон в стадии обсуждения, - сказал депутат Плескач. - Многие наши люди, которые работают за границей, приезжают лечиться все равно сюда, потому что это дешевле».

В качестве примера Плескач привел дальнобойщиков, которые работают в странах Евросоюза: «Вроде бы все говорят, мол, они привозят деньги, которые идут в экономику Беларуси, и это вроде бы хорошо. Но сегодня любой работодатель Беларуси платит в Фонд соцзащиты отчисления в виде 34% от зарплаты на пенсионное обеспечение, а у нас каждый четвертый — пенсионер. Что касается Запада, то дальнобойщик только в той стране, допустим, в Польше платит налоги. Нам эти 34% не попадают. Поэтому ранее было принято такое непопулярное решение, как повышенный тариф на оплату отопления, горячей воды (для «тунеядцев», у которых в Беларуси есть в собственности жилье. - Ред.)».

Следующим шагом может стать платная медицина. Депутат уточнил, что ограничения не затронут белорусов, которые работают в России и других странах Евразийского экономического союза, их не вносят в базу «тунеядцев».

«Мы обеспечиваем семьи, а нас называют тунеядцами»

Новость о готовящихся изменениях обеспокоила дальнобойщиков. В Беларуси не хватает водителей большегрузов — на портале службы занятости более 9 тысяч вакансий. Тем временем в Польше работает более 90 тысяч дальнобойщиков из РБ, еще 40 тысяч - в Литве.

В чатах возмущаются, что власти, вместо того, чтобы решить проблему с низкими зарплатами и невыгодными условиями труда, решили наказать простых водителей, которые вынужденно работают за границей. Многим пришлось переквалифицироваться в дальнобойщики, потому что достойной работы по специальности дома они не нашли.

«Мы ездим работать за границу не от хорошей жизни», - отметил в комментарии DW Артем. Раньше он работал на железной дороге, в 2023-м ушел в дальнобойщики. «Все, что заработали, привозим назад в Беларусь, где остались семьи. Мы же тратим деньги дома, в стоимость товаров и услуг уже заложены налоги. Я восемь недель в рейсе, на две недели приезжаю домой, у меня нет времени ждать талон в поликлинике, поэтому если что-то и болит, иду в частный центр. Так что бесплатную медицину и так не вижу», - рассказывает он.

Другой собеседник DW по имени Дмитрий больше десяти лет проработал на государственном предприятии, но уже два года, как и многие бывшие коллеги, работает водителем на фуре. «Один устраивается — других за собой подтягивает, - объясняет он. - Где ты в Беларуси заработаешь 2 тысячи евро? Но мы же эти деньги привозим домой, обеспечиваем семьи, а нас называют тунеядцами».

Что говорит закон?

Если «депутаты» примут нововведение, платная медицина будет не только для дальнобойщиков, а вообще для всех, кто попал в «базу тунеядцев». В конституции Беларуси закреплено, что гражданам гарантируется право на бесплатное лечение в государственных учреждениях здравоохранения. Однако в 2022 году, после референдума, эту формулировку дополнили: бесплатное лечение гарантируется "в порядке, установленном законом». Эта оговорка развязывает руки властям.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com