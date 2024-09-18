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В Беларуси выросли тарифы на техосмотр

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  • 18.09.2024, 20:17
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В Беларуси выросли тарифы на техосмотр

С 1 сентября.

Тарифы на услуги по проведению государственного техосмотра транспортных средств на диагностических станциях предприятия «Белтехосмотр» увеличены с 1 сентября 2024.

Так, например, ТО легкового автомобиля с двигателем, работающим на бензине, с колесной формулой 4х2 обойдется в 40,4 рубля, с полным приводом – 42,2 рубля. На пару рублей дороже будет стоить ТО легковушки с дизельным двигателем или работающем на газу для полноприводной версии авто.

Диагностика гибридного авто или электрокара с колесной формулой 4х2 – 30,2 рубля. ТО мотоцикла - 20,7 рубля. Дороже всего – 75,2 рубля – пройти ТО для автобуса с разрешенной массой свыше 5 тонн.

Надо отметить, что только за июль и август 2024 года на станциях Белтехосмотра выдали более 250 тысяч разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении.

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