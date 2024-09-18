Сенат Швейцарии поддержал сближение страны с НАТО 18.09.2024, 20:27

Страна намерена активнее сотрудничать с Альянсом и принимать участие в учениях.

Швейцарский Совет кантонов, верхняя палата парламента, на голосовании в среду, 18 сентября, отклонил проект резолюции нижней палаты – Национального совета – об ограничении участия Швейцарии в некоторых проектах НАТО.

Об этом сообщает Blick.

Национальный совет Швейцарии летом проголосовал за запрет участия страны в учениях НАТО, на которых отрабатывается оказание взаимопомощи в случае теоретического нападения на Альянс.

Парламентарии объяснили это тем, что защита внешней границы НАТО не является задачей швейцарской армии, а также что такие учения могут поставить под угрозу швейцарский нейтралитет.

В то же время в Совете кантонов это предложение отклонили 29 голосами «против», зато поддержали его 12 представителей.

Как пояснил швейцарский сенатор Даниэль Йосич, для Швейцарии важно готовиться к реалистичным сценариям войны, «однако совершенно понятно, что Швейцария не является и не станет членом НАТО».

После полномасштабного вторжения России в Украину традиционно нейтральная Швейцария начала активно говорить о наращивании своих оборонительных возможностей.

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