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Франция модернизирует часть истребителей Mirage 2000

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  • 18.09.2024, 20:51
  • 2,050
Франция модернизирует часть истребителей Mirage 2000

Ранее эти самолеты обещали передать Украине.

Франция модернизирует часть истребителей Mirage 2000-5. Ранее эти самолеты обещали передать Украине.

Об этом сообщает SudOuest.

«Часть Mirage 2000-5, которую Франция намерена доставить в Украину, «трансформируют» в Казо (французская авиабаза - ред.). Это сделают для того, чтобы предоставить им возможности стрельбы по наземным целям», - говорится в сообщении.

Однако конкретные аспекты модернизации французы не объявляют, но вероятно речь об адаптации самолета к бомбам Armement air-sol modulaire (AASM), ранее уже поставленным Украине.

Такая модернизация свидетельствует о том, что Mirage-2000-5 отойдет от традиционной роли перехватчика. Ведь при их создании не была предусмотрена возможность применения боеприпасов воздух-земля.

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