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Дэвид Бекхэм разыграл ведущих футбольного шоу

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  • 18.09.2024, 21:03
  • 1,958
Дэвид Бекхэм разыграл ведущих футбольного шоу

Видеохит.

Дэвид Бекхэм до полусмерти испугал ведущих главного футбольного шоу Британии. Случилось это накануне.

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер, который сейчас работает экспертом на британском телевидении, вместе с коллегами, среди которых был экс-форвард «Арсенала» Тьери Анри, обсуждали результаты и новый формат Лиги чемпионов.

Именно во время эфира бывшая звезда «Манчестер Юнайтед», «Реала», «Милана» и «ПСЖ» Дэвид Бекхэм решил разыграть своих коллег. Англичанин вышел в студию по видеосвязи, но сделал вид, что пропал звук.

Но оказалось, что это была ложь. В то время, когда эксперты огорчились из-за неспособности послушать Дэвида, тот неожиданно появился в студии, что очень испугало присутствующих.

«Дэвид Бекхэм — великий актер», написал Джейми Каррагер в соцсети, прикрепив видео эпизода.

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