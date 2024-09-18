Дэвид Бекхэм разыграл ведущих футбольного шоу

Дэвид Бекхэм разыграл ведущих футбольного шоу1
- 18.09.2024, 21:03
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Видеохит.
Дэвид Бекхэм до полусмерти испугал ведущих главного футбольного шоу Британии. Случилось это накануне.
Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер, который сейчас работает экспертом на британском телевидении, вместе с коллегами, среди которых был экс-форвард «Арсенала» Тьери Анри, обсуждали результаты и новый формат Лиги чемпионов.
Именно во время эфира бывшая звезда «Манчестер Юнайтед», «Реала», «Милана» и «ПСЖ» Дэвид Бекхэм решил разыграть своих коллег. Англичанин вышел в студию по видеосвязи, но сделал вид, что пропал звук.
Но оказалось, что это была ложь. В то время, когда эксперты огорчились из-за неспособности послушать Дэвида, тот неожиданно появился в студии, что очень испугало присутствующих.
«Дэвид Бекхэм — великий актер», написал Джейми Каррагер в соцсети, прикрепив видео эпизода.
David Beckham, a great actor & smells lovely ☺️ 😂#ChampionsLeague— Jamie Carragher (@Carra23) September 17, 2024
pic.twitter.com/1MRzA2hGen