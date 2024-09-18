Дэвид Бекхэм разыграл ведущих футбольного шоу 1 18.09.2024, 21:03

1,958

Видеохит.

Дэвид Бекхэм до полусмерти испугал ведущих главного футбольного шоу Британии. Случилось это накануне.

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер, который сейчас работает экспертом на британском телевидении, вместе с коллегами, среди которых был экс-форвард «Арсенала» Тьери Анри, обсуждали результаты и новый формат Лиги чемпионов.

Именно во время эфира бывшая звезда «Манчестер Юнайтед», «Реала», «Милана» и «ПСЖ» Дэвид Бекхэм решил разыграть своих коллег. Англичанин вышел в студию по видеосвязи, но сделал вид, что пропал звук.

Но оказалось, что это была ложь. В то время, когда эксперты огорчились из-за неспособности послушать Дэвида, тот неожиданно появился в студии, что очень испугало присутствующих.

«Дэвид Бекхэм — великий актер», написал Джейми Каррагер в соцсети, прикрепив видео эпизода.

David Beckham, a great actor & smells lovely ☺️ 😂#ChampionsLeague



pic.twitter.com/1MRzA2hGen — Jamie Carragher (@Carra23) September 17, 2024

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com