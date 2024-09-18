Зеленский: План победы Украины готов 10 18.09.2024, 21:06

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УЛАДЗІМІР ЗЯЛЕНСКІ

По словам президента Украины, теперь нужна решимость его реализовать.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о готовности плана победы Украины. Самое главное теперь – решимость реализовать.

Об этом он сообщил во время вечернего обращения.

«Сегодня уже можно сказать, что уже полностью подготовлен наш План победы – все пункты, все ключевые акценты, определены необходимые приложения с деталями к Плану. Все проработано. Самое главное теперь – решимость реализовать», – рассказал Зеленский.

По его словам, нет и не может быть никакой альтернативы миру и никакой заморозки войны или каких-либо других манипуляций, которые просто перенесут российскую агрессию на другой этап.

«Нам нужна надежная и длительная безопасность для Украины, а значит – всей Европы», - подчеркнул он.

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