Зеленский: План победы Украины готов

Зеленский: План победы Украины готов10
- 18.09.2024, 21:06
- 2,316
По словам президента Украины, теперь нужна решимость его реализовать.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о готовности плана победы Украины. Самое главное теперь – решимость реализовать.
Об этом он сообщил во время вечернего обращения.
«Сегодня уже можно сказать, что уже полностью подготовлен наш План победы – все пункты, все ключевые акценты, определены необходимые приложения с деталями к Плану. Все проработано. Самое главное теперь – решимость реализовать», – рассказал Зеленский.
По его словам, нет и не может быть никакой альтернативы миру и никакой заморозки войны или каких-либо других манипуляций, которые просто перенесут российскую агрессию на другой этап.
«Нам нужна надежная и длительная безопасность для Украины, а значит – всей Европы», - подчеркнул он.