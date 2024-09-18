Нацбанк принял решение, от которого зависят ставки по кредитам на жилье 18.09.2024, 21:18

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Нацбанк обнародовал расчетные величины стандартного риска (РВСР), которые будут действовать в октябре. Это процентный потолок по банковским кредитам, в первую очередь на недвижимость.

РВСР для физлиц на октябрь, как и в этом месяце, оставят на нынешнем уровне — 17,71% (в июле было 17,22%), а для юрлиц — также августовские значения в 12,5% (в июле — 11,98%). На этот потолок должны ориентироваться банки, когда выставляют процентные ставки по кредитам, их нельзя превышать.

Еще один показатель, на который финучреждения ориентируются при выставлении процентных ставок по займам, — ставка рефинансирования. Сейчас она составляет 9,5% годовых. Нацбанк прогнозирует, что ставка рефинансирования в среднем за 2024 год будет на уровне 9−9,5% годовых. Однако 19 января в Нацбанке заявили, что в 2024 году регулятор не планирует снижать ставку рефинансирования, ждать ее повышения тоже не стоит.

Напомним, задолженность белорусов перед банками ставит рекорды. При этом финучреждения повышают ставки по займам на жилье.

Также Нацбанк ранее заявлял об инфляционных и девальвационных рисках для белорусской экономики, которые связаны в том числе с тем, что население и бизнес активно набирают кредиты. Эксперты также видят в этом риски для нацвалюты. Они считают, что умеренная позиция Нацбанка по денежно-кредитной политике может стать одной из причин замедления роста экономики.

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