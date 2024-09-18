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Германия создаст фонд инвестиций в сырье

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  • 18.09.2024, 21:30
Германия создаст фонд инвестиций в сырье

Хочет снизить зависимость от Китая.

Правительство Германии запускает фонд в размере 1 млрд евро для инвестиций в сырье, чтобы ограничить зависимость от Китая в критически важных минеральных ресурсах. Об этом сообщила заместитель министра экономики ФРГ Франциска Брантнер.

«Хорошие новости – сырьевой фонд появится. Благодаря этому фонду мы полагаемся на акционерный капитал для проектов как внутри страны, так и за рубежом – от добычи полезных ископаемых до последующей переработки», – написала Брантнер в соцсети Х.

Сбои в цепочке поставок, вызванные пандемией, и вторжение России в Украину показали уязвимость зависимости Европы от ограниченного количества торговых партнеров по поставке энергии и сырья для высокотехнологичных и экологически чистых проектов.

Пост Брантнер подтвердил опубликованный в феврале отчет Bloomberg о планах создания фонда, контролируемого государственным банком развития KfW.

«С помощью фонда мы инвестируем в акционерный капитал проектов как внутри страны, так и за рубежом – от добычи полезных ископаемых до переработки и вторичной переработки», – сказал Брантнер.

Пост Брантнер подтвердил опубликованный в феврале отчет Bloomberg о планах создания фонда, который будет контролироваться государственным банком развития KfW, отмечает агентство.

По словам анонимного немецкого чиновника, правительство и KfW должны в ближайшие несколько недель принять решение о том, куда следует направить первые инвестиции.

Накануне Reuters писало, что США проверяют импорт урана из Китая из-за подозрений в обходе антироссийских санкций.

Санкции против России усложняют поставки для крупнейшего в мире производителя урана, ранее писала Financial Times. Казахстанский Казатомпром жалуется на то, что санкции создали препятствия для поставок западным предприятиям, поскольку сотрудничество Москвы с Пекином становится все сильнее.

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