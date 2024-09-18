ФБР пресекла деятельность китайской хакерской группировки 18.09.2024, 21:51

Группировка позиционировала себя как IT-фирму.

Директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рэй заявил, что США пресекли деятельность крупной китайской хакерской группировки под названием «Flax Typhoon». Это заявление он сделал в среду на конференции по кибербезопасности в Вашингтоне, сообщает Reuters. По словам директора правоохранительным органам удалось вырвать тысячи устройств из сети хакерской группировки.

Рэй отметил, что группировка «Flax Typhoon» управлялась китайской компанией Integrity Technology Group, которая позиционировала себя как IT-фирму, но на деле собирала разведданные и осуществляла деятельность в интересах китайских спецслужб. По его словам, атаки группировки были направлены на критически важную инфраструктуру, корпорации, медиаорганизации, университеты и правительственные учреждения США.

Для реализации своих атак «Flax Typhoon» использовала так называемый «ботнет» — сеть взломанных камер и цифровых устройств для хранения данных, пояснил Рэй. Он добавил, что, прежде чем специалисты смогли взять под контроль инфраструктуру ботнета, хакеры успели провести кибератаку.

Китайские власти заявили, что «Flax Typhoon» является преступной группировкой, занимающейся вымогательством.

Кристофер Рэй подчеркнул, что США продолжат борьбу в этом направлении, отметив, что операция против «Flax Typhoon» была «лишь одним раундом в гораздо более длительной борьбе».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com