Зеленский об ударе по РФ: Точность, которая вдохновляет 18.09.2024, 22:07

Владимир Зеленский

ВСУ атаковали склад боеприпасов в городе Торопец Тверской области.

Украинские воины сегодня, 18 сентября, смогли добиться важного результата при ночном ударе по России. Такая точность атак вдохновляет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства поблагодарил украинских защитников, которую обеспечивают дальнобойные возможности для нашей страны.

«Очень важный результат за минувшую ночь на территории России, и именно такие вещи ослабляют врага. Я благодарю всех, кто привлечен. Такая точность, которая вдохновляет», - подчеркнул глава государства.

Он отдельно поблагодарил Службу безопасности Украины, Главное управление разведки и Силы специальных операций.

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