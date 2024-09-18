Стало известно, как будет выглядеть бывший автовокзал «Восточный» в Минске 18.09.2024, 22:15

Фотофакт.

На месте автовокзала возведут центр технического творчества для детей и молодежи.

Это будет образовательная площадка в области технологии, инженерии, математики, стимулирующая ребят к изобретательству и научной деятельности.

Планируется, что в центре разместятся учебные лаборатории авиа– и ракетомоделирования, авто– и мотомоделерирования, робототехники, радиоэлектроники и мехатроники, 3Д-моделирования, радиоуправляемых автомобилей, судомоделирования, беспилотников, трассового моделизма, архитектуры и дизайна, а также IT для детей, сообщает «Минскстрой».

Для проведения испытаний моделей построят трассы, специальные площадки и мобильный каркасный бассейн.

Реконструкция здания автовокзала уже началась. Несущие конструкции здания сохранят, сделав, где необходимо, усиление, проведут тепловую реабилитацию наружных стен и перепланировку внутреннего пространства. Также заменят кровлю, витражи, окна, полы и потолки.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com