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Стало известно, как будет выглядеть бывший автовокзал «Восточный» в Минске

  • 18.09.2024, 22:15
Стало известно, как будет выглядеть бывший автовокзал «Восточный» в Минске

Фотофакт.

На месте автовокзала возведут центр технического творчества для детей и молодежи.

Это будет образовательная площадка в области технологии, инженерии, математики, стимулирующая ребят к изобретательству и научной деятельности.

Планируется, что в центре разместятся учебные лаборатории авиа– и ракетомоделирования, авто– и мотомоделерирования, робототехники, радиоэлектроники и мехатроники, 3Д-моделирования, радиоуправляемых автомобилей, судомоделирования, беспилотников, трассового моделизма, архитектуры и дизайна, а также IT для детей, сообщает «Минскстрой».

Для проведения испытаний моделей построят трассы, специальные площадки и мобильный каркасный бассейн.

Реконструкция здания автовокзала уже началась. Несущие конструкции здания сохранят, сделав, где необходимо, усиление, проведут тепловую реабилитацию наружных стен и перепланировку внутреннего пространства. Также заменят кровлю, витражи, окна, полы и потолки.

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