Новый генсек Совета Европы назвал своим первым приоритетом поддержку Украины
- 18.09.2024, 22:24
Швейцарский политик Ален Берсе сделал первое обращение.
Ален Берсе, который с 18 сентября стал новым генеральным секретарем Совета Европы, назвал поддержку Украины своим первым приоритетом.
Об этом он сказал в первом обращении к представителям государств-членов Совета Европы, передает «Европейская правда».
В обращении Берсе подчеркнул важность текущей работы Совета Европы, который «играет центральную роль в обеспечении равенства и достоинства каждого человека».
«Во время моего мандата я буду работать с вами неутомимо, со страстью и преданностью, чтобы обеспечить будущее, в котором каждый европеец сможет жить в условиях свободы, которая приходит вместе с демократической безопасностью», – заверил он.
Говоря о вызовах и приоритетах своей работы, новый генсек Совета Европы подчеркнул, что первым среди них «есть, конечно, наша потребность в поддержке нашего государства-члена, Украины».
«Украина борется за свое демократическое будущее в условиях агрессивной войны Российской Федерации. Поддержка этой страны будет оставаться нашим приоритетом номер один», – подчеркнул Ален Берсе.