Новый генсек Совета Европы назвал своим первым приоритетом поддержку Украины 18.09.2024, 22:24

Ален Берсе

Швейцарский политик Ален Берсе сделал первое обращение.

Ален Берсе, который с 18 сентября стал новым генеральным секретарем Совета Европы, назвал поддержку Украины своим первым приоритетом.

Об этом он сказал в первом обращении к представителям государств-членов Совета Европы, передает «Европейская правда».

В обращении Берсе подчеркнул важность текущей работы Совета Европы, который «играет центральную роль в обеспечении равенства и достоинства каждого человека».

«Во время моего мандата я буду работать с вами неутомимо, со страстью и преданностью, чтобы обеспечить будущее, в котором каждый европеец сможет жить в условиях свободы, которая приходит вместе с демократической безопасностью», – заверил он.

Говоря о вызовах и приоритетах своей работы, новый генсек Совета Европы подчеркнул, что первым среди них «есть, конечно, наша потребность в поддержке нашего государства-члена, Украины».

«Украина борется за свое демократическое будущее в условиях агрессивной войны Российской Федерации. Поддержка этой страны будет оставаться нашим приоритетом номер один», – подчеркнул Ален Берсе.

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