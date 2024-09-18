Удивительные вещи происходят самом сердце Москвы 1 Андрей Окунь

18.09.2024, 22:38

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Андрей Окунь

Оттуда, где сегодня дрались и стрелялись, до Кремля рукой подать.

Второй человек скончался после перестрелки у офиса Wildberries в Москве. Еще как минимум семеро пострадали.

Удивительные вещи происходят не просто в центре столицы, а в самом её сердце — оттуда, где сегодня дрались и стрелялись, до Кремля рукой подать. На стороне Владислава Бакальчука, которому публично обещал помочь Рамзан Кадыров в деле о слиянии Wildberries, пришли уважаемые бородатые люди чеченской национальности. Они же первыми и открыли стрельбу.

Вот, какие слова очевидцев приводит «Осторожно, Москва»: «…началась стрельба, все было в дыму, мы спрятались, а когда немного затихло, минуты через 3-4 мы стали выбираться через чёрный вход. Потом мы увидели, что ранен полицейский, его подстрелили».

Если посмотреть несколько шире на ситуацию, то она начнет обретать совершенно неприятные для путинской Системы очертания. Ведь сделку между Wildberries и Russ Outdoor одобрил лично Путин, как писали многочисленные источники, и вдруг такое явное несогласие с решением президента.

Недостаточно обладать слепой наглостью, чтобы устроить перестрелку фактически под стенами Кремля. Надо обладать ещё и глубокой убеждённостью, что подобное будет спущено на тормозах. Поэтому действующему режиму придётся продемонстрировать обратное, если он не хочет постепенно потерять статус монополиста на власть в стране. Придётся как-то реагировать на горделивое, ухмыляющееся чувство вседозволенности, которое сегодня громко продемонстрировали люди, стоящие за Бакальчуком.

Демонстративное нападение со стрельбой и убийствами. Желание отнять чужой бизнес, разрушить уже согласованные на самом верху договорённости, потому что они не сочетаются с субъективными желаниями чеченского лидера — это уже раскачивание лодки или пока ещё можно потерпеть?

Судя по тому, что по итогу Бакальчука силой увезли в неизвестном направлении ещё более уважаемые люди, разговор предстоит серьезный.

Андрей Окунь, telegram

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