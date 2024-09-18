«Что касается долгов Беларуси перед Россией, то есть прецедент «украинского долга» Януковича» 2 18.09.2024, 21:44

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Экономист — о состоянии долгов Беларуси и о том, как придется рассчитываться по счетам после ухода Лукашенко.

Валовый внешний госдолг Беларуси значительно снизился в 2024 году — по крайней мере, так утверждает Нацбанк. Например, на 1 июля он составил $36,6 миллиарда, или чуть больше половины ВВП страны, пишет «Солидарность».

Впрочем, планы на следующий год министр финансов РБ Юрий Селиверстов не стал озвучивать, лишь сообщил, что планируется рефинансировать почти три четверти суммы — то есть, оформить новые кредиты для погашения существующих.

О том, как на самом деле обстоят дела с госдолгом Беларуси, рассказал старший научный сотрудник BEROC Дмитрий Крук.

— Если расходы бюджета больше, чем доходы, например, для того, чтобы обеспечить соцвыплаты или вкладывать средства в развитие инфраструктуры, то государство накапливает долг, — объясняет «на пальцах» экономист в эфире Обычного утра, — и это достаточно распространенная ситуация в мире.

Вторая причина, по которой государство может заимствовать средства, и в нашем случае это было более актуально — дефицит с валютой. Мы долгие годы торговали с дефицитом, экспорта не хватало, чтобы покрыть затраты валюты на импорт.

По сути, большую часть госдолга Беларусь накопила до 2014-2015 года. А потом родилось рефинансирование — перезанять, чтобы переотдать, и в таком режиме мы существовали где-то до 2022 года.

Главным кредитором белорусского государства, напоминает Дмитрий Крук, всегда была Россия. Также часть средств выделялась через ЕФСР (Евразийский фонд стабилизации и развития) — фактически, тоже из российского кармана, но не напрямую, а 10-15% от общего портфеля составляли кредиты китайских банков.

— Последнее десятилетие использовали еще один из цивилизованных инструментов заимствования на международном рынке, выпускали облигации, пресловутые евробонды — говорит экономист. — По ним и завязалась основная катавасия, исполнение долгов по этим обязательствам под большим вопросом.

При этом в самом по себе внешнем долге, добавляет эксперт, ничего плохого нет, это нормальный инструмент для привлечения валюты и развития экономики — «важно только, чтобы средства, которые привлекаются таким образом, не ставили под угрозу будущее исполнение бюджета, будущее страны».

Но в Беларуси что-то явно пошло не по плану.

После начала войны родилось такое специфическое ноу-хау: когда заморозили часть белорусских резервов и все белорусские банки стали испытывать трудности в расчетах, Минфин заявил, что будет возвращать долги Всемирному банку и другим международным корпорациям в белорусских рублях и на счет в белорусских банках — придите и возьмите, если можете. В сентябре 2022 года эту хитрую схему распространили и на евробонды.

Белорусские власти вроде бы и не отказываются заплатить, но ссылаются на «технические барьеры», а по сути, перекладывают деньги из одного кармана в другой, объясняет эксперт.

— До 2022 года общий госдолг Беларуси колебался в диапазоне 40% от ВВП, — говорит Дмитрий Крук. — Сейчас по статистике Нацбанка можно видеть, что долговая нагрузка снижается — но в реальности большая часть евробондов не выплачена.

И как минимум $1,5 миллиарда перед их держателями, перед международными финансовыми организациями — это деньги, которые лишь перекочевали из одного кармана в другой.

А в белорусской статистике они отражаются как выплаченные.

Отсюда вывод: нынешней белорусcкой статистике по госдолгу не то, что верить нельзя, но факт невыплаты она просто игнорирует.

Некоторые кредиторы (чаще всего — российские) обращались в суд, но выплачивались им, судя по отрывочным сообщениям в СМИ, лишь небольшие порции, а чаще ситуация просто затягивалась. И воз поныне там.

Должны ли будут белорусы в будущем выплачивать долги, набранные — и по факту не выплаченные — режимом Лукашенко?

— Это важный, даже фундаментальный вопрос, — отмечает эксперт.

По отношению к международным кредиторам мой однозначный ответ: долги надо выплачивать, но, скорее всего, не напрямую, а каким-то цивилизованным образом договариваться о реструктуризации, согласовывать новый график платежей и т.п. Это вопрос нашей репутации, долгосрочного доверия — к сожалению, оно очень сильно подорвано не к режиму, а к Беларуси как стране.

Что касается долгов перед Россией, это очень скользкий момент. Есть прецедент «украинского долга» Януковича, когда перед Евромайданом русские предоставили кредит Януковичу, но украинцам удалось доказать в британском суде, что это была политически мотивированная сделка, и заблокировать выплаты по этим долгам.

Мне кажется, это очень хороший и важный прецедент для Беларуси, на который можно будет ориентироваться.

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