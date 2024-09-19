В Беларуси сохраняются проблемы в строительстве нового жилья 19.09.2024, 1:13

Больнее всего они «бьют» по льготникам.

В Беларуси по-прежнему не получается восстановить темпы строительства нового жилья. Так, за январь-август организации всех форм собственности возвели недвижимости на 0,5% меньше, чем за аналогичный период 2023-го. Об этом сообщает Белстат. Причем эту проблему заметно ощущают на себе льготники, пишет «Зеркало».

За восемь месяцев этого года в целом по стране возвели 2 млн 153,9 тыс. м² общей площади жилья. Это на 0,5% меньше, чем за аналогичный период 2023-го.

При этом с господдержкой построили 460,7 тыс. квадратных метров. Снижение — на уровне 22,6%.

Напомним, на проблему со строительством жилья в июне обратил внимание Александр Лукашенко.

Ранее премьер-министр Роман Головченко заявил, что в Беларуси назрела необходимость изменить подходы к обеспечению граждан жильем. Он отметил, что в строительстве жилья в Беларуси, особенно с господдержкой, возникают «определенные сложности», но не потому, что власти «не могут строить больше», а потому, что действующие механизмы «начинают утрачивать актуальность».

«Причина — прежде всего отказ граждан, которые имеют право на господдержку, от строительства. Не потому, что мы ее не можем обеспечить, — просто люди отказываются на этих условиях брать поддержку. При этом численность людей, которые стоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, несмотря на то что темпы строительства жилья с господдержкой весьма существенные, сокращается медленными темпами. Одновременно растет количество желающих построить жилье из состоящих на учете молодых семей без детей либо с одним ребенком (напомню, господдержка предоставляется только семьям, имеющим не менее двух детей), а также иных категорий, которые сейчас не имеют права на господдержку и не имеют возможности построить жилье за счет собственных средств», — заявлял Роман Головченко.

По его мнению, эти тенденции и социальная значимость вопроса свидетельствуют о необходимости изменения подходов по обеспечению белорусов жильем.

В частности, премьер призвал развивать индивидуальное жилищное строительство.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com