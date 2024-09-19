ISW: Атаки на склады боеприпасов в РФ могут повлиять на весь театр боевых действий 3 19.09.2024, 7:50

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После Торопца ситуация изменилась.

Удары Вооруженных сил Украины по тыловым логистическим объектам на территории России, приведут к гораздо более широкому оперативному давлению на российских военных.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

В отчете напомнили, что летом 2022 года украинские войска нанесли серии ударов реактивными системами HIMARS по российским складам боеприпасов на временно оккупированных территориях Украины. Это заставило армию РФ рассредоточить арсеналы, что снизило эффективность логистики врага в тот период.

В ISW не исключают, что удары Сил обороны по складам боеприпасов на территории России, подобные по характеру и масштабам к атаке в Торопце, могут заставить российское военное командование принять аналогичное решение о реорганизации и рассредоточении систем поддержки и логистики для смягчения последствий таких ударов.

«Российские военные, скорее всего, не устранили уязвимые места на многих объектах материально-технического обеспечения путем создания укрытий. Снятие ограничений на использование западных систем и дальнейшее развитие собственного потенциала Украины по нанесению ударов на большие расстояния, может позволить ВСУ более эффективно использовать такие уязвимости врага», - говорится в отчете.

В Институте убеждены, что дальнейшие удары украинской армии по российским складам боеприпасов и ракет, могут уничтожить значительную часть материальных запасов россиян.

«Удары украинских военных по объектам на территории России, могут повлиять на наступательные операции на всем театре боевых действий. Это произойдет если Силы обороны будут обладать материальной базой, возможностями и разрешением на проведение масштабной кампании по нанесению ударов по объектам материально-технического обеспечения и поддержки на территории России», - констатируют аналитики ISW.

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