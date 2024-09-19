«От тел ничего не осталось»: в Торопце могли ликвидировать сотни солдат РФ 15 19.09.2024, 7:59

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Только хозяйственный блок объекта вмещал 200 человек.

В результате мощных взрывов на артиллерийском складе армии РФ в Торопце Тверской области могли быть уничтожены сотни российских военных.

Об этом идет речь в сообщении Telegram-ресурса Astra со ссылкой на российских военных пропагандистов.

В зоне поражения в Торопце, предположительно, находились сотни военных России. Об этом пишет Z-пропагандистка Анастасия Кашеварова.

По официальным данным властей РФ, при уничтожении склада пострадали 13 человек. Однако есть серьезные сомнения в достоверности этой информации.

Она напоминает, что только хозяйственный блок объекта мог вместить 200 человек. Это означает, что общая численность персонала, скорее всего, была больше.

«Сколько ж там погибло наших, и, судя по взрывам и кадрам, от тел ничего не осталось», - написала Кашеварова.

При этом она считает виновным в случившемся военное руководство РФ, обвинив его во лжи и «сдаче России». «Сколько можно врать и ошибаться? Сколько раз мы слышали, что хватит паниковать, хватит что-то писать, хватит гнать на Минобороны и Генштаб - война идет. Так, действительно, те, кто сидит со спокойными лицами и смотрит на взрывы, похожие на гриб, вы хоть там попаникуйте маленько», - пожаловалась Z-пропагандистка.

Российская пропагандистка обвиняет военное руководство РФ в грубых просчетах, которые ведут к большим жертвам среди оккупантов.

«Построения на виду у врага продолжаются. Езда колоннами без дистанции продолжается. Хранение всех снарядов в одном месте на виду у врага (...) продолжается. Съемки и публикации фото и видео подтверждения для (украинцев - ред.) их попаданий продолжаются. Вертолеты и самолеты прячут в ангары из фольги или вообще не прячут», - добавила Кашеварова.

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