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Израиль объявил о начале новой фазы войны

  • 19.09.2024, 8:01
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Израиль объявил о начале новой фазы войны

Внимание перемещается на северный фронт.

Израиль вступает в «новую фазу» войны, в рамках которой внимание страны будет сосредоточено на северной границе.

Соответствующее заявление, прозвучавшее из уст главы израильского оборонного ведомства Йоава Галанта, было сделано на фоне серии взрывов в Ливане.

«Центр тяжести перемещается на север», - сказал министр обороны, слова которого приводит The Times of Israel.

Глава оборонного ведомства добавил, что в настоящее время Израиль направляет «все силы, ресурсы и энергию» на северный фронт.

Цель новой фазы войны - обеспечить безопасность жителей северной части израильского государства.

Отметим, на севере Израиль граничит с Ливаном, многие районы которого контролируются «Хезболлой».

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