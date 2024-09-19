Оружия было много: что ждет РФ после уничтожения склада в Торопце 5 19.09.2024, 8:09

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Это была блестящая операция.

Удар по складу вооружения РФ в Торопце заставит россиян утаивать расположение подобных объектов. Об этом в эфире телемарафона рассказал вoенный эксперт Александр Мусиенко.

По его словам, это была блестящая операция. Арсенал мог быть пустым или наполненным лишь на часть. Однако по уровню детонации можно увидеть, что оружия там было действительно много.

«Он не был скорее всего заполнен на 100%, но достаточно хранилось оружия, и предварительное подтверждение, что там могли быть баллистические ракеты, тоже есть», – отметил Мусиенко.

Он также заявил, что в стратегическом замысле удар был направлен на уничтожения ракетного потенциала противника. Ведется охота за «Искандерами», С-300 и KN-23.

«Когда есть информация, что на каких-то складах они могут появляться, по ним идет отработка. Для того, чтобы минимизировать и попытаться отсрочить масштабные атаки врага с применением баллистического оружия», – отметил Мусиенко.

По словам эксперта, все военные объекты на территории РФ известны, но не все можно поразить. Хотя ПВО прикрывает лишь часть.

Мусиенко также заявил, что россияне будут пытаться найти способ утаить расположение складов и арсеналов. Так, враг уже начал применять лесистую местность для маскировки. Это может создать определенное сложности для Украины.

«Склад в Солдатском Воронежской области был так же спрятан, но его нашли. Начинают фактически перемещать, использовать не стационарные объекты, а развивать полевые лагеря-позиции, пытаясь это маскировать, потому что понимают, что из космоса видят. Начинают складировать меньшими партиями и перемещать так же, чтобы рассредоточить и сделать много этих точек хранения», – рассказал эксперт.

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