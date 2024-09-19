Жительница Иваново побила экс-супруга палкой и четырежды громила его машину 6 19.09.2024, 8:17

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В суде у нее нашлись довольно оригинальные аргументы.

В городе Иваново Брестской области семейный конфликт вышел далеко за пределы домашних стен. Бывшие супруги, не сумев мирно разойтись, устроили настоящую войну с использованием подручных средств. Точнее, если верить документам, бои велись только одной стороной, и в пострадавших оказались мужчина и его машина. История закончилась в суде, а детали нетривиального процесса стали известны из банка судебных решений, пишет zerkalo.io.

Житель Иваново Андрей год назад, в сентябре 2023-го, подал иск в суд против своей бывшей жены Елены (имена вымышлены). Он заявил, что та избила его, оставив травмы. А потом принес еще одно заявление с жалобой, что женщина специально повредила его автомобиль. Андрей требовал компенсации материального и морального ущерба. Спустя месяц на судебном процессе выяснились подробности этого необычного дела.

Машину-то за что?

Супруги прожили в браке не один год, у них двое детей. В апреле 2021 года Андрей подал на развод. В ноябре брак расторгли. После этого, в январе 2022-го, мужчина приобрел автомобиль Peugeot 406. Именно он вскоре стал первым пострадавшим от конфликта супругов.

21 мая 2022 года Елена кирпичом нанесла удары по машине, повредив лобовое и одно боковое стекло, наружное зеркало заднего вида. На крыше остались вмятины, а на водительской двери — царапины. Проникнув внутрь авто, женщина забрала личные документы мужа.

23 мая женщина двигалась за рулем Peugeot (в деле не уточняется, как она получила доступ к машине, но в угоне ее не обвиняли) по деревенской дороге, не соблюдая боковой интервал, то есть близко к другим машинам, и совершила небольшое ДТП, ободрав при этом левый бок машины. А сразу после аварии Елена еще и умышленно повредила лобовое стекло, левый дворник и стекло водительской двери.

Спустя пять дней, 28 мая, «истязание» автомобиля продолжилось. В то утро машина стояла на территории фермы в деревне. Елена отломала спереди второй дворник вместе с рычагом и использовала его как орудие, нанеся им удары по лобовому и заднему стеклу. В результате на переднем образовались трещины, а заднее и вовсе разбилось.

Наконец, 4 июля Елена ударила палкой по лобовому стеклу машины, снова его повредив. При осмотре милиционеры нашли на стекле следы щепок.

Разборки с милицией

В правоохранительные органы Андрей обращался после каждого инцидента. По первому случаю на Елену возбудили уголовное дело за хищение личных документов (ст. 378 УК). Спустя пять месяцев суд признал ее виновной и приговорил к штрафу в 30 базовых величин.

За аварию женщина спустя несколько месяцев, когда закончилось разбирательство, получила штраф от ГАИ в 5 базовых величин.

По третьему и четвертому случаю было начато административное дело за повреждение имущества, но спустя три месяца суд его прекратил на том основании, что поврежденный автомобиль «может являться совместной собственностью бывших супругов».

Андрей также требовал возбудить уголовное дело за хулиганство и повреждение имущества, но Следственный комитет ему отказал. Во-первых, хулиганского мотива в действиях женщины не увидели, во-вторых, СК решил, что у нее не было единого умысла на все три инцидента, а по каждому в отдельности сумма вреда была меньше 40 базовых величин (это нижняя планка для уголовной статьи о повреждении имущества).

Побила палкой

Но машиной все не ограничилось. В день четвертой атаки на автомобиль, 4 июля 2022 года, у пары случилось и личное столкновение. По словам Андрея, это произошло на улице около трех часов дня. Елена схватила деревянную палку (видимо, ту же, которой в тот день била по машине) и трижды ударила бывшего супруга по телу. Из-за этого у мужчины появились синяки и кровоподтеки на груди, плече и бедре, а также царапины на руке.

Андрей снова обратился в милицию, снял побои. В отношении женщины завели административное дело о нанесении легких телесных повреждений. Спустя месяц суд признал ее виновной (какое дали наказание, не уточняется).

На суде мужчина рассказал, что удары палкой были для него болезненными, ему пришлось пить обезболивающие. Он жаловался, что после этого случая испытывал страх, опасался выходить на улицу, думая, что бывшая супруга может снова на него напасть. Из-за этого Андрей и требовал компенсацию морального ущерба в размере 3000 рублей.

Что касается автомобиля, то после множества проверок и экспертиз ущерб, который нанесла Елена (без учета повреждений от ДТП), был оценен в 3255 рублей. Андрей требовал его возмещения.

Совместно нажитое

Елена, в свою очередь, не признала исковые требования. Она утверждала, что, когда била бывшего мужа палкой, действовала в пределах самообороны.

Что касается машины, женщина признала лишь часть нанесенных повреждений и не согласилась с размером насчитанного специалистами ущерба, назвав его сильно завышенным.

Но главное — она настаивала, что Андрей купил этот автомобиль за деньги, которые нажил во время брака и скрыл от нее. А значит, Peugeot, несмотря на то, что был приобретен мужчиной после развода, является их совместно нажитым имуществом. По мнению Елены, это означало, что она имела право делать с ним что хочет и не должна возмещать ущерб за то, что повредила «свою» машину.

Андрей возразил, что купил машину за счет собственных и одолженных денег, а потому машина принадлежит ему и только ему.

Решение суда

Суд долго разбирался во всем этом и в итоге решил, что правда здесь на стороне Андрея, так как в его пользу были все задокументированные факты. Он поставил машину на учет гораздо позже расторжения брака, лишь за пару недель до атак бывшей жены. Супруги имущество после развода не делили, и у Елены не было никаких доказательств того, что экс-муж купил машину за счет накопленных в браке денег.

Отдельно было отмечено прекращение одного из предыдущих административных дел «за отсутствием состава правонарушения», так как суд решил, что машина Андрея может быть совместно нажитым имуществом. Нынешний суд подчеркнул, что тот судья не разбирал вопрос о принадлежности автомобиля и его «вывод был сделан не категорично, а в качестве предположения», а потому не может являться доказательством в данном вопросе.

Что касается избиения, то здесь было достаточно обвинительного решения суда — на этом основании Андрей имел полное право требовать возмещения морального вреда.

Елену обязали выплатить ему ущерб за поврежденный автомобиль в полном размере — 3255 рублей. А вот морального ущерба с нее взыскали всего 300 рублей: очевидно, суд решил, что 3000 — это слишком много за пару несильных ударов палкой.

Кроме того, Елене пришлось возместить Андрею 640 рублей расходов на адвоката и выплатить суммарную госпошлину по двум искам в размере 274 рубля.

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