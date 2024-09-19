Bloomberg: Харрис запланировала встречу с Зеленским

Bloomberg: Харрис запланировала встречу с Зеленским4
- 19.09.2024, 8:31
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Названы время и место.
Вице-президент США Камала Харрис планирует встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским на следующей неделе. Ожидается, что разговор между ними состоится в Вашингтоне.
Об этом сообщает Bloomberg.
О соответствующих планах американской чиновницы и кандидатки в президенты на предстоящих выборах о встрече с Зеленским американским СМИ рассказал «источник, знакомый с вопросом».
Зеленский во время визита в США намерен представить план победы Украины как действующему лидеру США Джо Байдену, так и кандидатам в президенты Камале Харрис и Дональду Трампу.
«Он должен представить план Байдену, когда они встретятся в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН позже в этом месяце. Он также хочет поделиться планами с Харрис и Трампом», - говорится в публикации Bloomberg.
Ожидается, что во время своего визита в США президент Украины будет настаивать на членстве страны в НАТО и Европейском союзе.
Кроме того, пишет Bloomberg, Зеленский во время визита в США, скорее всего, заключит экономические и сохранные соглашения, и будет поднимать вопросы о поставках более передового оружия в рамках украинского плана победы.