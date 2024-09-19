Тайная война России против Израиля: подстрекательство и дезинформация Ури Блау, Милан Черни, «ХаАрец»

19.09.2024, 8:41

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Об операциях докладывалось лично Путину.

Утечка информации из базирующегося в Москве Агентства социального проектирования (АСП) раскрывает, каким образом Россия пытается повлиять на общественное мнение в Израиле. В распоряжении информационного центра «Шомрим» оказались тысячи служебных документов — переписка по электронной почте, проекты, подготовленные для публикации в прессе статьи. Они неопровержимо свидетельствуют о том, что главными целями российской кампании являлись усугубление раскола в израильском обществе, подрыв позиций Израиля на международной арене и ослабление поддержки Израилем Украины.

Одним из проектов Агентства социального проектирования было создание новой политической партии, ориентированной на русскоязычных израильтян, которая могла бы рассчитывать на «три-четыре места в кнессете». Кроме того, АСП предпринимало действия, направленные на укрепление авторитета Биньямина Нетаниягу — в том числе из-за его сдержанной позиции в отношении Украины. Российские агенты занимались также распространением антиукраинских листовок в синагогах и нанесением провокационных антиарабских надписей на стенах домов в израильских городах со смешанным населением. За рубежом АСП распространяло антисемитские и антиизраильские материалы, с тем чтобы подорвать отношения Израиля с другими странами.

Информация, просочившаяся из АСП, попала в немецкую прессу — газету Süddeutsche Zeitung и на телеканалы NDR и WDR, а также на австрийский новостной сайт Delfi. Эти СМИ решили поделиться оказавшимися в их руках сведениями. Представители израильской организации «Шомрим» Ури Блау и Милан Черни принимали участие в этом проекте.

Доклады Путину

Агентство социального проектирования было создано в 2017 году. Его основатель — политтехнолог Илья Гамбашидзе, который в течение последнего десятилетия сотрудничал с разными российскими политиками. По данным Госдепартамента США, сейчас он работает под началом бывшего премьер-министра России Сергея Кириенко, ныне занимающего пост первого заместителя руководителя президентской администрации. О проведенных АСП операциях Гамбашидзе докладывал непосредственно Владимиру Путину.

АСП выполняет заказы российской власти, направленные на манипулирование общественным мнением в различных странах — в первую очередь в США, Германии, Франции, Великобритании, Италии, Турции и Израиле. Таким образом оно пытается оказать влияние на политический расклад в этих государствах. В агентстве работают более ста человек, включая переводчиков с арабского языка и иврита. В нынешнем году США ввели против АСП санкции.

По данным ФБР, АСП управляло более чем 60 поддельными сайтами, бывшими «двойниками» настоящих. На них публиковали пророссийские пропагандистские материалы и дезинформацию о происходящем в Украине. Российские агенты также отслеживали публикации в интернете «влиятельных людей» из 81 страны. В этот список входило более 2800 человек — журналисты, ученые, политики и блогеры. Например, публикации бывших высокопоставленных французских военных АСП использовало для того, чтобы дискредитировать поддержку Украины и посеять страх перед возможным обострением российско-французских отношений.

«Мудрость израильского премьер-министра»

Израиль — один из главных объектов деятельности АСП. Он интересует российских агентов и сам по себе, и как инструмент влияния на происходящее в других странах.

«Ситуация в Израиле идеально подходит для проведения кампании по корреляции общественного мнения», — говорится во внутреннем документе Агентства социального проектирования, составленном в 2023 году, в разгар массовых протестов против судебного переворота. В документе подробно описывается политическая и социальная ситуация в Израиле, а также перечисляются проживающие в Израиле российские граждане, деятельность которых необходимо отслеживать.

Главной целью кампании было усиление общественной поддержки России в войне против Украины, а также усиление антиукраинских настроений в Израиле. Результатом кампании должна была стать ситуация, при которой ни одна представленная в кнессете партия не поддержала бы предоставление военной помощи Украине.

Сотрудники АСП следили за публикациями в израильских СМИ, пытаясь определить основные тенденции общественного мнения. Эту информацию они использовали для разработки контента, служащего продвижению российских интересов.

Ежемесячно агентство создавало 50 карикатур на израильскую тематику и распространяло их в социальных сетях и публиковало 20 статей на поддельных новостных сайтах. Кроме того, оно распространяло бесчисленные комментарии в социальных сетях. Например, с помощью платной рекламы в Facebook публиковались карикатуры, на которых президент Украины Владимир Зеленский изображался сжигающим израильский флаг, а израильские левые выступали в качестве сторонников ХАМАСа.

Довольно неожиданно выяснилось, что АСП целенаправленно пыталось воздействовать на общественное мнение в Израиле и через арабский сектор. Например, в статье, опубликованной агентством на арабском языке, утверждалось, что ЦАХАЛу не хватает высокоточного оружия, поскольку он поставляет его Украине. «Эта благая весть должна быть услышана всеми верующими, живущими в условиях оккупации, — говорилось в статье. — Политика оккупационного правительства вскоре приведет его к поражению. Мы дождемся искры, из которой возгорится наша освободительная война, которую поддержит весь мусульманский мир».

Война, начавшаяся в Израиле, была воспринята Россией как прекрасная возможность для достижения своих целей. «Теперь ключевым элементом проекта может стать позитивная оценка мудрости и дальновидности премьер-министра Израиля», — говорится в одном из документов АСП. Агентство поставило своей задачей доказать, что если бы Нетаниягу одобрил продажу Украине систем «Железный купол», то израильский тыл оказался бы уязвимым для атак.

В другом документе АСП содержалось предложение подорвать внутреннюю стабильность в Израиле путем нанесения провокационных граффити в арабских кварталах городов со смешанным населением. Считается, что подобная тактика уже была опробована российскими агентами во Франции. АСП также планировало распространить листовки с провокационным содержанием в синагогах.

АСП использовало войну, чтобы усугубить противоречия между Израилем и международным сообществом. В Турции, например, российские агенты распространяли лозунги, упавшие на благодатную почву. «Израиль — враг всех мусульман, в том числе турецких, — говорилось в одном из документов АСП. — Турция не может позволить себе быть союзниками тех, кто творит геноцид в секторе Газа».

Попытка повлиять на русскоязычных репатриантов

Достоянием гласности стал также документ, в котором сотрудники АСП сообщают, что довольны результатами своей израильской кампании. «Проводимый нами нарратив вошел в общественный дискурс, — утверждают они. — Его подкрепляют и лидеры общественного мнения в Израиле, и СМИ».

В подтверждение своих слов авторы документы рассказывают о том, как ложное сообщение о поставке оружия из Украины ХАМАСу было растиражировано различными СМИ, а некая популярная телепрограмма даже продемонстрировала видеокадры, якобы подтверждающие это утверждение. Эти же картинки активно распространялись в пророссийских социальных сетях.

Агентство социального проектирования не ограничивало свою деятельность в Израиле виртуальным пространством. Оно планировало операции и в реальной жизни. В частности, АСП собиралось открыть в Израиле свой офис с годовым бюджетом в 1,2 миллиона долларов. В просочившихся в прессу документах упоминается имя сотрудника — судя по всему, израильтянина, который делал для агентства различные переводы. Этот человек не ответил на просьбу «Шомрим» о комментарии.

В качестве инструмента влияния на политику Израиля российские агенты намеревались использовать видных общественных деятелей, репатриировавшихся из бывшего Советского Союза. В документах АСП упоминается Юлий Эдельштейн — депутат кнессета от партии «Ликуд», председатель парламентской комиссии по иностранным делам и обороне. Известно, что Эдельштейн поддерживает Украину, где он родился. Политик оставил без ответа просьбу «Шомрим» о комментарии.

В документах АСП также содержится предложение о создании новой политической партии русскоязычных израильтян. По мнению экспертов агентства, она могла бы получить три или четыре места в кнессете. Как это ни странно, в последние месяцы подобные обвинения в адрес России раздаются и в некоторых европейских странах.

Евреи, эмигрировавшие из России в Израиль и Соединенные Штаты, стали целевой аудиторией АСП. С одной стороны, агентство пыталось повлиять на русскоязычных евреев в тех странах, в которых они сейчас живут, с другой — продвигало нарративы, ограничивающие их возможность покинуть Израиль. Напомним, что Нетаниягу и некоторые члены его правительства одобрительно отзывались о предложениях ужесточить закон о возвращении, с тем чтобы затруднить репатриацию в Израиль.

Это направление деятельности агентства отражает обеспокоенность России массовой эмиграцией своих граждан после начала войны в Украине. Страну покинули сотни тысяч человек — в основном представители востребованных профессий, обладатели высокого социально-экономического статуса. АСП планировало развязать подстрекательские кампании против эмигрантов и в некоторых европейских странах. При этом в документах агентства подчеркивается, что проект «не должен каким-либо образом ассоциироваться с Кремлем».

«Российскому агентству может быть выгодна утечка информации»

Достигло ли Агентство социального проектирования своих целей в Израиле? На этот вопрос трудно ответить однозначно. Возможно, именно поэтому оно собиралось активизировать свои усилия и начать проводить операции за пределами виртуального пространства.

По мнению некоторых экспертов, утечка информации может быть вполне выгодна российскому агентству. Оно предстает как спрут, окутывающий своими щупальцами многие страны — несмотря на то что по поводу эффективности работы АСП существуют серьезные вопросы.

Подобную точку зрению разделяет и Офер Фридман, преподаватель кафедры военных исследований лондонского Королевского колледжа. «Утечка информации позволяет Кремлю утверждать, что он держит под контролем все происходящее в мире, — говорит он. — В результате Россия воспринимается как более могущественная и влиятельная держава, чем это есть на самом деле».

Правительство Российской Федерации и Агентство социального проектирования оставили просьбу о комментарии без ответа.

Ури Блау, Милан Черни, «ХаАрец»

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