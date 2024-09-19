Глава МИД Польши предложил передать Крым под мандат ООН для подготовки «честного референдума»
- 19.09.2024, 8:50
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Полуостров имеет ключевое значение для обсуждения условий мира между Украиной и РФ.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил временно оккупированный Россией украинский полуостров Крым передать под мандат ООН. Это якобы нужно для подготовки, в его понимании, честного референдума.
Он говорит, что Крымский полуостров имеет ключевое значение, если будут обсуждаться условия мира между Украиной и Россией. Такое личное мнение глава польского МИД высказал на 20-й ежегодной встрече YES в Киеве, передает «Интерфакс-Украина».
«Крым символически важен для России и особенно для Путина, но стратегически важен для Украины. Поэтому я не вижу, как они смогут договориться без демилитаризации Крыма», – заявил Сикорский.
Он считает, что если обе страны захотят, то в этом вопросе «можно было бы найти решение». В частности, по его словам, можно было передать Крым под мандат ООН с миссией по «подготовке честного референдума».
«После проверки того, кто являются законными жителями, и так далее... И мы могли бы отложить это на 20 лет», – озвучил один из вариантов министр иностранных дел Польши.
В то же время он также выразил мнение, что это была большая ошибка Запада, в частности американцев, сказать украинцам, чтобы они не воевали в Крыму.
«Если бы украинцы воевали в Крыму, пусть даже символично, он (Путин. – Ред.), возможно, не решился бы на Донбасс», – объяснил свою позицию Сикорский.