«На очереди — Москва, Арсенал 53»1
- 19.09.2024, 9:03
- 4,844
Эксперт проанализировал удар по складу боеприпасов в Торопце.
В ночь на 18 сентября в российском населенном пункте Торопец Тверской области был (атакован склад боеприпасов). И этот удар является одним из тех, что влияют на способности оккупационных войск РФ осуществлять массированные обстрелы Украины, отметил авиаэксперт Анатолий Храпчинский.
«Рядом с каждым российским аэродромом есть склад с вооружением. Но ни один не так важен, как этот склад в Тверской области», – подчеркнул он в комментарии изданию LIGA.net.
По словам эксперта, атакованный склад был одним из ближайших к территории Украины крупных складов РФ.
«Этот большой склад – это хаб, из которого продукция распределялась по маленьким складам, как те, которые раньше мы уничтожили на оккупированных территориях Украины», – добавил Храпчинский.
Теперь же этот склад уничтожен. По некоторым данным, детонация происходит и в подземных хранилищах, говорит собеседник издания.
При этом Храпчинский отметил, что стоит наблюдать и за ситуацией в Московской области – там тоже может произойти нечто подобное.
«За Москвой есть Арсенал 53 – там производят авиабомбы и все, что с ними связано. Поэтому стоит ожидать подрыва других складов. Условно – вокруг Москвы. Потому что там еще есть то, что нужно уничтожать», – резюмировал Анатолий Храпчинский.