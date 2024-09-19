Автоперегонный бизнес в Беларуси — всё? 19.09.2024, 9:08

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Скоро станет нельзя продавать россиянам свежепригнанные машины из ЕС и США.

С 1 октября 2024 года в России начнут действовать новые ставки утилизационного сбора на автомобили. Как это коснется Беларуси, разбиралась «Наша Ніва».

Запланированный рост цен до 2030 года

В России с 1 октября 2024 года на 70-85% повышаются ставки утилизационного сбора. Далее он будет расти каждый год на 10-20% вплоть до 2030 года.

Эксперты российского рынка прогнозируют, что после октябрьского повышения цены на новые автомобили в России вырастут примерно на 15%.

Российское правительство пошло на такие шаги, чтобы поддержать местных автопроизводителей (в первую очередь АвтоВАЗ), а также стимулировать китайских и других автопроизводителей строить заводы на своей территории. Поэтому повышение ставок в первую очередь будет отражаться на автомобилях, которые импортируются в Россию из третьих стран.

Не все так просто

Дело в том, что повышение ставок утилизационного сбора не касается физических лиц, если они приобретают авто из-за рубежа для личного использования, а объем двигателя не превышает 3 литров. Для таких машин утилизационный сбор в России остается мизерным — около 120-185 белорусских рублей. В Беларуси утилизационный сбор за легковые автомобили для физлиц больше — 544-816 рублей.

Но льготные ставки утилизационного сбора в России действуют только в том случае, если человек не будет продавать машину в течение 12 месяцев. Чтобы продать машину раньше, чем через год, россиянам нужно доплатить этот сбор по коммерческому тарифу. Для авто с объемом двигателя от 1 до 2 литров это примерно 5500 евро.

Причем здесь Беларусь?

Важным моментом для Беларуси является тот факт, что начиная с 1 октября 2024 года в России меняются правила оплаты утилизационного сбора для автомобилей, которые были растаможены в других странах ЕАЭС, куда входит и Беларусь.

По новым правилам, для того чтобы заплатить минимальный утилизационный сбор вместо около 5500 евро, машина должна находиться в стране ЕАЭС не менее года.

На автомобили, ввезенные в Россию до 1 октября 2024 года, будут действовать прежние правила оплаты утилизационного сбора при условии, что документы в таможенные органы будут поданы не позднее 1 ноября 2024 года.

Причем некоторые СМИ подают информацию так, будто нововведения будут касаться только машин, которые растаможены в Беларуси с использованием 50%-й льготы по указу №140 (для многодетных и инвалидов).

Но в российском законе никаких упоминаний об этом нет. Поэтому получается, что даже растаможенные по полному тарифу авто при продаже в России подпадают под оплату коммерческого утилизационного сбора, который исчисляется тысячами евро.

Перегонщики — все?

Это означает, что вскоре бизнес по перепродаже свежепригнанных авто из Европы и США в Россию перестанет существовать, так как в течение года после ввоза такой транспорт будет «непроходным».

Поэтому россиянам могут быть интересны только те машины, которые ввезены в Беларуси минимум за год до этого.

Из-за этого белорусским торговцам свежепригнанными авто из Евросоюза и США вскоре придется работать, ориентируясь исключительно на покупателей из Беларуси.

Ситуация, которая сложится на белорусском рынке, немного напоминает начало 2010-х годов, когда машины в Беларуси делились на «проходные на Россию и Казахстан» (которые попали в Беларусь до 2010 года) и «непроходные».

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