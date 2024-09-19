«Что ты творишь?»: глава Wildberries обратилась к мужу после стрельбы возле Кремля 19.09.2024, 9:35

1,236

Эмоциональное видео.

После стрельбы в московском офисе Wildberries, которая унесла жизни двух человек, глава маркетплейса Татьяна Бакальчук опубликовала в своем телеграм-канале эмоциональное обращение к мужу Владиславу.

— Вооруженные люди ворвались в наш офис, устроили перестрелку, погром, погибли молодые ребята. Владислав, что ты творишь? Как ты будешь смотреть в глаза своим родителям и нашим детям? Как ты мог, как ты мог довести ситуацию до такого абсурда? — сказала Бакальчук.

Напомним, днем 18 сентября Wildberries сообщила, что муж основательницы компании Татьяны Бакальчук Владислав вместе с охраной попытался «незаконно проникнуть» в офис маркетплейса в бизнес-центре «Романов двор». У здания началась стрельба. Сам Бакальчук утверждает, что пришел на деловую встречу и его люди не были вооружены. В пресс-службе Wildberries заявляют, что стрельбу открыли именно сопровождавшие Бакальчука, пишет The Insider.

В результате стрельбы пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, которые прибыли на вызов для пресечения противоправных действий. От полученных повреждений два человека погибли, рассказали в Следственном комитете России.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com