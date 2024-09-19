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На ферму под Барановичами ищут доярку и замдиректора

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  • 19.09.2024, 9:43
  • 4,684
На ферму под Барановичами ищут доярку и замдиректора

Зарплаты одинаковые, но не требования.

Вакансии, где людям на совершенно разные должности с разными требованиями предлагают одинаковую зарплату, появились на сайте Государственной службы занятости на прошлой неделе — их опубликовали в один день. Так, на сельхозпредприятие в Барановичском районе ищут первого замдиректора и доярку. Требования разные, но предлагают одинаковую зарплату, заметил BAR24.

Одно из ОАО в Барановичском районе в числе прочих работников ищет оператора машинного доения. Никаких специальных требований к образованию, опыту работы или навыкам кандидата в вакансии не предъявляется. А зарплата указана 1800 рублей.

То же хозяйство ищет первого заместителя директора. К нему, в отличие от доярки, целый список требований: диплом об окончании вуза, образование МВА, подтверждающее высокую квалификацию руководителя. Опыт работы в сельском хозяйстве на аналогичной должности от пяти лет. А также наличие личного транспорта. И даже знание английского языка на уровне не ниже В2! При этом кандидату предлагают одинаковую зарплату с дояркой — те же 1800 рублей.

Вообще, если посмотреть другие вакансии этого сельхозпредприятия, можно заметить, что простым работникам там готовы платить больше, чем специалистам с высшим образованием. К примеру, трактористу там предлагают зарплату до 2000 рублей. В то время как агроному или бухгалтеру с высшим образованием — 1200.

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