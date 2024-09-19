Forbes: Удар по Торопцу может стать переломным моментом в войне 2 19.09.2024, 9:49

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Арсенал мог содержать запасы гораздо более мощного и редкого оружия.

17 сентября ранним утром большая «стая» украинских беспилотников пролетела на север Украины до Торопца, города на западе России в Тверской области и атаковала 107-й арсенал — обширный склад боеприпасов, снабжающий российские войска, воюющие в Украине. Итогом стал масштабный взрыв, который было видно из космоса и который спровоцировал землетрясение в 2,8 балла. Теперь эксперты по всему миру гадают, что же ВС РФ хранили на этом складе. И делают предположения. Об этом пишет Forbes.

По данным украинской аналитической группы Frontelligence Insight, в арсенале хранились 122-миллиметровые ракеты, 82-миллиметровые минометные бомбы и 7,62-миллиметровые боеприпасы для винтовок и пулеметов.

Но также возможно, что арсенал содержал запасы гораздо более мощного и редкого оружия.

Официальные источники сообщили, что эти запасы включали ракеты ПВО С-300 и баллистические ракеты «Искандер» и КН-23 — последние были произведены Северной Кореей. Россияне используют все вышеуказанные ракеты для атак по украинским городам и энергетической инфраструктуре.

Тот факт, что так много лучших боеприпасов России, как сообщается, были сосредоточены в одном месте, объясняет, почему Украина выделила такие большие силы для атаки. Было задействовано более 100 беспилотников, что потенциально делает рейд в Торопец крупнейшим украинским ударом по цели на территории России с тех пор, как Россия начала полномасштабную войну.

«Без преувеличения, это очень значительное достижение. Вероятно, речь идет о потере тысяч тонн взрывчатых веществ, снарядов и ракет», — сообщили OSINT-исследователи Frontelligence Insight.

Самый оптимистичный сценарий для России заключается в том, что в Торопце находилось всего несколько баллистических ракет, и все, что было утеряно, в конечном итоге может быть заменено, возможно, той первой партией ракет Fath-360, поступившей из Ирана. Худший сценарий для России заключается в том, что она только что потеряла значительную часть своих лучших боеприпасов для атак по Украине.

Последствия взрыва на арсенале в городе

Для Украины рейд в Тверскую область может стать поворотным моментом. В течение многих месяцев официальные лица в Киеве просили своих европейских и американских коллег разрешить использовать переданные боеприпасы большой дальности — британские крылатые ракеты Storm Shadow и французские SCALP-EG, а также ракеты американской армейской тактической ракетной системы — по целям в глубине России, включая склады боеприпасов.

Однако европейцы и американцы последовательно отказывают в таком разрешении, даже несмотря на то, что число жертв среди мирного населения в результате ракетных ударов России растет.

Явно разочарованные, украинцы удвоили усилия по производству оружия местной разработки — беспилотников и ракет, — которое они могут запускать по целям на территории России, не спрашивая чьего-либо разрешения.

Взорвав арсенал в Торопце, это самодельное оружие, возможно, нанесло самый большой удар — и потенциально спасло десятки украинских жизней, предотвратив будущие российские атаки. «Был достигнут очень важный результат», — заявил президент Украины Владимир Зеленский всего через несколько часов после взрыва в Торопце.

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