«Такого моря я не ожидала!» 1 19.09.2024, 10:00

5,832

Белорусы рассказали, как не разориться на пляжном отдыхе.

Что мы в среднем знаем про Албанию? Страна была полностью закрытой на протяжении 50 лет, здесь построили рекордное количество бункеров, а в девяностых на весь мир прославилась албанская мафия (по крайней мере на это намекают голливудские боевики). В таком списке вопрос «А что там с пляжами?» кажется не совсем уместным. Хотя задать его стоило бы — как минимум потому, что в стране сразу два моря: Адриатическое и Ионическое. И белорусам, кстати, не нужна виза туда.

Журналисты onliner.by выяснили у тех, кто недавно вернулся с отдыха, чего ждать от одной из самых неизведанных для нас европейских стран с выходом к морю.

Краткая справка: Албания находится в западной части Балканского полуострова. Если смотреть с моря, то с одной стороны Греция, с другой — Черногория, напротив — Италия. Пока Албания только кандидат на вступление в Европейский союз, не входит она и в Шенгенскую зону. Так что при большом желании попасть сюда можно без визы (например, через Турцию) — белорусы могут находиться в стране без ее оформления до 30 дней.

Несмотря на схожий ландшафт, пока Албания куда менее популярна у туристов, чем соседняя Черногория и тем более Хорватия. Из плюсов — отсутствие толп и все еще довольно демократичные цены. Из минусов — не так хорошо развитая туристическая инфраструктура. Но зачем рассуждать абстрактно, если можно узнать мнение тех, кто этим летом видел албанские пейзажи собственными глазами.

Валерия: «После этого пляжа готова была сказать: «Какая Албания? Больше никогда в жизни!»

Валерия вместе с семьей — мужем и 2-летним сыном — выбралась в отпуск в июне. Пара любит много перемещаться в путешествиях, поэтому Турцию и Египет с отелями «все включено» отбросили сразу, несмотря на маленького ребенка. Албанию как направление для отдыха им разрекламировал знакомый: на него страна произвела сильное впечатление. Сначала хотели добираться на машине, но по расчетам вышло минимум трое суток в пути в одну сторону. Поэтому летели на самолете из Польши — перелет из Варшавы в Тирану занимает всего около двух часов.

Когда больше узнали о стране, решили разбить отдых на две части: на Адриатическом море и на Ионическом. Хотя путеводители утверждают, что в городе Влера встречаются оба моря, увидеть (или почувствовать) это невозможно. Так что будем придерживаться менее романтизированной версии: Влера — на Адриатике, Ксамиль — на Ионике.

Чтобы быть более мобильными, заранее забронировали автомобиль. Контакт дал тот самый друг, поэтому обошлись без залога. Вышло довольно бюджетно: около €35 в сутки. Но Валерия отмечает, что делать это заранее необязательно: прямо в аэропорту множество фирм сдают авто в аренду. А вот цены на бензин оказались по-настоящему европейскими: в июне литр стоил около €1,70—1,75.

Что касается особенностей дорожного движения, то девушка признается, что сама бы за руль там ни за что не села. Местные всегда подчеркивают, что ДТП чаще случаются с иностранцами, которые «не чувствуют», как правильно ехать. И действительно, албанские водители двигаются по наитию: светофоры много где отсутствуют, а о поворотниках здесь, кажется, и не слышали. Еще одна особенность местных дорог — много колец и регулировщиков.

С бронью жилья проблем тоже не возникло: для этого использовали Booking.com. Чаще апартаменты сдают без предоплаты, так что карточки (с которыми есть проблемы на сервисе) не понадобились. Семья смотрела жилье только с кухней — важный параметр, когда с вами путешествует маленький ребенок.

— Во Влере мы бронировали квартиру, а в Ксамиле — маленький домик, у которого было несколько входов. Там же жили и владельцы, и это было очень мило. Хозяйка каждый день приносила нам фрукты и финики из своего сада, домашнее оливковое масло. При этом за четыре дня у нас вышло около €150. Цены намного ниже, чем в той же Черногории, Хорватии и тем более Испании, которую мы тоже рассматривали как вариант для путешествия.

Валерия подчеркивает: жилье есть на любой кошелек. Отели вдоль главного променада во Влере с завтраками стоят около €100 в сутки, при этом можно найти неплохую квартиру и за €50.

Сначала семья отправилась как раз во Влеру — город в двух часах езды от столицы. Население — около 130 тыс. жителей, что для Албании считается совсем не маленькой цифрой. Всего в стране живет 2,8 млн человек. Влера — один из самых популярных курортов, здесь обустроили 7-километровый променад вдоль моря, а протяженность непрерывных пляжей еще больше.

— Первое впечатление от города: очень контрастно! Выходишь на набережную — все красиво и ухожено, немного отходишь в сторону — много мусора и каких-то полузаброшенных построек. Но сами пляжи довольно чистые, по крайней мере в черте города. Мы ездили на дикий пляж, и там мусор уже портил впечатление, хотя сама природа потрясающе красивая. Кстати, городки в горах выглядят гораздо опрятнее. Хотя больше внимания, казалось бы, должны уделять прибрежным туристическим точкам. Впечатления двоякие, но итоговые зависят от того, на чем ты сам хочешь сконцентрироваться.

Валерия рассказывает, что им с мужем понравились и природа, и архитектура, и море. Сыну — особенно море.

— Я вообще не ожидала, что именно в Албании увижу море такого цвета.

Понятно, что оно было настолько ярким не везде. Но… как будто здесь настоящий Лазурный берег! (Смеется. — Прим. Onliner.) Когда мы это увидели, начали советовать всем своим друзьям и знакомым. Были в полном восторге.

А вот эта цитата уже как раз про Ионическое море — курорты Ксамиль и Саранду. Саранда — курортный городок, Ксамиль — курортный поселок — именно его виды чаще других печатают на открытках и в рекламных проспектах. Не зря Ксамиль даже называют «албанскими Мальдивами». Правда, вместо мягкого белого песка здесь очень мелкий ракушечник. Оба курорта находятся на самом юге страны, практически на границе с Грецией. Напротив всего в паре километров греческий остров Корфу. Туда семья тоже успела съездить на пароме на один день.

Есть «медленный» паром, который плывет около часа и стоит €15—20, а есть тот, который довезет вас за полчаса, но его цена уже €30+ в одну сторону с человека. А вот на арендованном автомобиле выезжать за пределы страны нельзя.

Поездка на Корфу — отличная возможность сравнить цены. Есть разница с Евросоюзом?

Для начала Валерия сравнивает цены внутри страны. Влера оказалась дешевле «албанских Мальдив»: €5—10 за два лежака с зонтиком за день в центральной части страны против €15—20 на юге.

— При этом на юге очень много людей! Все шезлонги заняты, шум, музыка, ощущение толпы, как на море «из детства», когда приходишь, а лечь некуда. Нам больше по душе полудикие места. Что касается цен на еду, то они примерно одинаковые везде. Разве что в Ксамиле чуть дороже: он позиционируется как более дорогой курорт.

Еще до поездки пара решила: будут есть много морепродуктов — иначе что, зря ехали на море?

— Рыба вкусная, свежая. Дорада, сибас, осьминоги, креветки. Большая тарелка микса обходилась в €11—16. Супы — €4—7, салаты — в районе €5. И везде, где мы ели, были большие порции и вкусно!

В стране ходит местная валюта — лек. 100 лек приравнивают к €1, причем в большинстве мест можно расплачиваться обеими валютами.

Но в итоге цены показались Валерии чуть выше ожидаемых: например, продукты немного дороже, чем в Польше, откуда они вылетали. Девушка рассказывает, что из-за близости Италии на полках магазинов много итальянских продуктов, правда, совсем не по лояльным ценам.

— Хотя смотря с чем сравнивать (улыбается. — Прим. Onliner). На Корфу мы ощутили, почему Албанию называют дешевой страной. В Греции одно блюдо может стоить €15—20, а в Албании за эти деньги можно полноценно поесть, особенно не на курортах. Мы в Берате на €40 набрали целый стол вкусной еды: закуски, гарниры, домашние сыры, свежая рыба…

К слову, о других локациях. Помимо отдыха на море, семья успела побывать в главных туристических точках страны — например, древнем Берате, который еще называют «городом тысячи окон» — именно его узкие сказочные улочки произвели на Валерию одно из самых сильных впечатлений в стране; или городе-музее Гирокастра, построенном еще в I веке.

А еще — на термальных источниках Бенья и находящемся возле них каньоне Лангарика — по нему можно заказывать походы-экскурсии с проводниками. Там же (не очень далеко) находится один из самых красивых, по мнению наших путешественников, диких пляжей Гджип Бич. В июне там проходил довольно масштабный техно-фестиваль.

К концу путешествия семья даже почувствовала определенное перенасыщение: все же программа оказалась довольно плотной. Получился тот самый отдых, после которого нужен еще отдых. Поэтому в столицу решили не заезжать, а последний день провести на пляже в городе неподалеку от нее. Дуррес — еще один популярный курорт, куда активно предлагают путевки пакетным туристам. И именно он разочаровал Валерию больше всего за весь отдых.

— Очень мелкое море, мутная вода — мне было некомфортно. Хотя отдыхающих тоже полно. Но если бы я увидела только этот пляж, точно сказала бы: «Какая Албания? Больше никогда в жизни!»

Подводя итог, Валерия отмечает: скорее всего, Албания понравится тем, кто не любит сидеть на месте. Машина для такого путешествия — мастхэв, но можно попробовать выстроить маршрут между точками и на автобусах. Всю информацию можно найти в тематических русскоязычных группах в мессенджерах.

По мнению путешественников, если выбирать между курортами, то Влера больше подойдет для семей с детьми и пожилых людей (аргумент за — неплохо оборудованные песчаные пляжи и протяженный променад), а Саранда и Ксамиль — для молодежных компаний. Но деление, понятно, условное.

— Многие думают, что Албания — это что-то такое серенькое, скучненькое. И когда я показывала знакомым реальные фотографии, они были очень удивлены. Если честно, у нас самих не было особых ожиданий. Возможно, поэтому нам так зашло. Ну и немаловажный фактор — это стоимость поездки.

Если сравнивать с Италией, Грецией или Испанией, получается гораздо дешевле. Да даже с отелем «все включено» в Турции.

Но эмоции и впечатления же совершенно другие.

Не можем напоследок не задать несколько вопросов о стереотипах: что насчет безопасности и (не)дружелюбия местных?

— Мы чувствовали себя совершенно безопасно. Одна знакомая потом рассказала мне, что была уверена, что здесь до сих пор похищают людей и продают их на органы. К счастью, до поездки я ничего об этом не слышала (смеется. — Прим. Onliner). Возможно, тогда мы бы сюда не поехали.

Все коммуникации с местными были очень милыми. С теми, кто не говорил на английском, помогал переводчик. Знаете, в некоторых супертуристических местах бывает ощущение, что все хотят тебя обмануть или хотя бы развести на деньги. Вот у меня такая мысль в Албании не возникала ни разу, все было четко. Даже наоборот, все предлагали нам помощь. Возможно, потому, что мы были с ребенком, но местные были всегда исключительно доброжелательны.

Глеб: «Ехали без четкого маршрута и без брони жилья»

Впечатления от отдыха в Албании у семьи Глеба похожи с историей Валерии, как и формат. С одним весомым «но»: к морю он вместе с женой и тоже 2-летним ребенком добирался из Беларуси на собственной машине. Получилось по четыре дня в каждую сторону. Отправились в отпуск в конце августа, а вернулись буквально на днях.

— Еще несколько лет назад мы утвердили с женой семейный девиз: «Слабоумие и отвага». Поэтому мы не ищем легких путей: придумали что-то — делаем. Я очень давно хотел съездить в такое долгое путешествие на машине. Но у предыдущей был слишком большой расход топлива. Как только я поменял автомобиль, решили: теперь точно едем. Причем у нас не было четкого маршрута, мы не бронировали жилье заранее, да и вообще ехали без определенного плана. Просто выбрали страну и отправились в путь, — улыбается Глеб.

Семью не так пугало прохождение границы на машине, так как для детей до 3 лет есть приоритетная очередь. Тем не менее на нее ушло шесть часов.

Кстати, именно желание поехать на машине стало решающим в выборе страны. При изучении карты Глеб не оценил ландшафты Черногории, а вот Албания показалась ему более комфортной для водителя. Хотя без дорожных приключений не обошлось.

— В довольно большом городе я выехал на перекресток, на котором не было ни светофора, ни знаков — все ехали как хотели, при этом без слов хорошо понимая друг друга. Я потратил там минут пять, пока смог протиснуться. Второй момент был на горном переезде: навстречу мне выехал туристический автобус — мы разминулись буквально в 5 сантиметрах.

А так вполне нормально они водят. Разве что могут обгонять на том же горном переезде в слепой зоне, поворотники не включают. Я сам, конечно, так не рисковал. В целом дороги в Албании довольно узкие, что обусловлено ландшафтом. Но все равно выглядит все довольно безопасно.

Сначала в планах пары было найти жилье на море, а оттуда уже ездить по достопримечательностям. Но в дороге выяснилось, что ребенка сильно укачивает на горных дорогах. Поэтому потенциальную программу путешествия пришлось сократить.

Как и в случае с Валерией, первой точкой отдыха оказалась Влера, точнее ее пригород: сам город показался слишком хаотичным и шумным. Вторая локация — Саранда. Чистоту моря там Глеб описал как «идеально прозрачное на глубину минимум 10 метров». Но отметил и особенности пляжного отдыха в той части страны: расположиться со своим зонтиком на берегу непросто, для этого попросту нет свободного места. Пляжи небольшие, и лежаками заставлен буквально каждый свободный сантиметр.

Так как семья не снимала жилье заранее, уточняем: насколько сложно было найти его на месте ближе к концу сезона? Глеб рассказывает, что проблем вообще не возникло, справились за час: 7 дней в большой квартире обошлись им в €540. А так попадались варианты на любой запрос: и за €300 на 14 дней, и за €1000 на 5.

— Там, где мы жили, людей было немного. Это было место для тех, кто любит тюлений отдых. Но как-то вечером мы выехали погулять во Влеру, и там были просто толпы: все кафе заняты, улицы переполнены прогуливающимися в поисках вечерних развлечений…

Что касается цен, то блюда в кафе, по словам Глеба, стоят чуть меньше, чем в Беларуси. Полноценный ужин на двоих обходился в среднем в €25—30. Обратила внимание пара и на дешевые фрукты, особенно вкусными оказались местные персики и нектарины.

— Ожидание и реальность в отношении Албании совпали?

— Пожалуй, вау-эффекта там, где мы отдыхали, не случилось. Зато он был на подъезде к курортам: когда ты выезжаешь из-за горы, внизу море, леса, какие-то милые домики — меня эти виды очень впечатлили! Но сами переполненные курорты напоминают море нашего детства или юности.

Все еще только сейчас застраивается. Наверное, лет через 15 здесь будут отличные места для отдыха. Могу предположить, и совсем недешевые. А пока все на стадии развития. Даже по номерам машин понятно, что отдыхают здесь в основном сами албанцы, изредка попадаются итальянцы, греки или немцы. Хотя, может, более адекватные люди прилетают на самолете, не то что мы, — смеется Глеб.

При этом серьезных проблем, несовместимых с комфортным отдыхом, мужчина не заметил. Да, есть вопросы с мусором в общественных местах. Но территории частных пляжей и кафе ухоженные. Даже если Адриатическое море не кажется идеально чистым, то его проблема — водоросли, а не плавающие в воде бутылки или пачки от чипсов.

— Что касается безопасности, то мы чувствовали себя очень спокойно. Можно было оставить вещи на лежаках, уйти купаться и не думать, случится ли с ними что-то. Я вам больше скажу: некоторые оставляли сумки на лежаках на ночь, чтобы не носить их туда-сюда. При этом пляжи не были частными, а с полностью открытой территорией.

За все время я не видел ДТП, драк, пьяных дебошей, каких-нибудь криков, выяснения отношений, что нередко можно встретить на курортах. Единственный нюанс — в городах побольше по вечерам появляются попрошайки.

Несмотря на сложности, на одну из главных достопримечательностей страны семья все-таки попала: речь про подземный источник «Голубой глаз». Напор и давление в этом месте настолько сильные, что водолазы и техника до сих пор так и не добрались до его дна. Глеб рекомендует тем, у кого будет такая возможность, взять напрокат самокат и 2 километра от стоянки проехать на нем. Впечатления от прогулки будут куда приятнее. Купаться в источнике нельзя, но туристы отходят чуть поодаль и все равно пытаются. По словам Глеба, его хватило на 20 секунд: вода ледяная.

— Если кинуть даже большой камень в середину этого источника, то его просто выкинет наверх. Такая мощь!

Туда ехали по маршруту Брест — Люблин, Люблин — София, транзит по территории Северной Македонии — и наконец вот она, Албания. Время в дороге по Болгарии и Македонии оказалось больше, чем по начальному плану. Свою роль сыграл горный рельеф. Плюс Глеб пожалел о том, что отказался от проезда по платным дорогам: разговоры об их высокой стоимости были несколько преувеличены, при этом объездные пути по деревням оказались не слишком комфортными. Из бонусов — случайно замеченное потрясающей красоты горное озеро в Словакии.

Обратно ехали через Грецию (водитель отмечает там хорошую платную дорогу), Румынию (успели даже погулять по городу Оршова на берегу Дуная и увидеть скульптуру дакийского царя Децебала, которая считается самым большим монументом в Европе, высеченным в скале). В Венгрии посетили старинный замок — исполнили мечту Глеба. Там же отметили самые лояльные цены на всем маршруте: €27 за внушительных размеров обед на троих. Хотели задержаться в Кракове, но все планы испортила погода.

Напоследок уточняем: как Глебу далась такая продолжительная дорога?

— Честно скажу, я не испытал никаких трудностей, кроме последнего участка в 700 метров, который был перед границей, где я стоял в очереди семь часов, чтобы вернуться обратно, — смеется путешественник. — А так даже ничего не болело. Я получал удовольствие от того, что самым первым вижу красоты и предупреждаю о них жену. Положительных эмоций от дороги было очень много.

Всего за 19 дней путешествия Глеб вместе с семьей проехал восемь стран. Весь путь составил 5300 километров. А обошлось такое масштабное путешествие в €2700.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com