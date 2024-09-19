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CNN: Израиль предупредил США о подготовке операции в Ливане

  • 19.09.2024, 10:14
  • 1,648
CNN: Израиль предупредил США о подготовке операции в Ливане

Но не раскрыл детали.

Израиль предупредил США о подготовке операции в Ливане. Но Тель-Авив не раскрыл подробности того, что было запланировано.

Об этом сообщает CNN.

Как отмечает издание, официальные лица Израиля сообщили США, что страна собирается провести операцию в Ливане во вторник, 17 сентября, но не предоставили никаких подробностей. По словам трех источников, знакомых с этим вопросом, операцию обсуждали, в частности, во время телефонного разговора между главой Пентагона Ллойдом Остином и министром обороны Израиля Йоавом Галантом утром 17 сентября.

Это означает, что американские чиновники находились в неведении, пока через некоторое время не появились сообщения о сотнях взорвавшихся пейджеров. Это произошло, когда госсекретарь США Энтони Блинкен летел из Вашингтона в Каир.

CNN добавляет, что это не первый случай, когда Израиль предпринимает «провокационные действия» в тот момент, когда Блинкен находится на Ближнем Востоке. Но это событие вызвало беспокойство по поводу эскалации, которой США пытаются избежать.

Блинкен позже заявил, что США не знали об «этих инцидентах» и не были причастны к ним.

Американский чиновник рассказал CNN, что США по секретным каналам передали Ирану, что не принимали участие в операции, поэтому Тегерану не стоит идти на эскалацию.

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