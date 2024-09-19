Минский зоопарк собирает большие плюшевые игрушки
- 19.09.2024, 10:18
- 1,380
«Для обогащения среды кошачьих».
Минский зоопарк обратился к посетителем с предложением — принести ненужные мягкие игрушки (размером от 50 см). В сообщении, опубликованном в соцсетях, говорится, что игрушки нужны «для обогащения среды кошачьих».
Агентство «Минск-новости» выяснило, что плюшевых зверей любят сервалы и оцелоты, играют с ними «в охоту». К некоторым даже привязываются, тогда стараются не переусердствовать с силой размаха и укуса. Были даже случаи, когда при переезде хищника в другой зоопарк его плюшевого друга отправляли вместе с ним.
Хотя чаще игрушки рвут. Поэтому зоопарк и объявил новый сбор. Принимают плюшевых зверей ежедневно с 9:00 до 19:00.