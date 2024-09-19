Под Гомелем ночью загорелся мусорный полигон

Под Гомелем ночью загорелся мусорный полигон1
- 19.09.2024, 10:28
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Уже не в первый раз.
В ночь на 19 сентября вспыхнул полигон бытовых отходов в Гомельском районе. На месте работают спасатели, сообщили в МЧС. Эта свалка, расположенная неподалеку от Гомеля, функционирует уже 56 лет и горела ранее.
Пожар на полигоне возле деревни Узы был зафиксирован после трех часов ночи в четверг, 19 сентября. Огонь охватил около 400 квадратных метров при общей площади свалки в 2,5 гектара. Для тушения были задействованы 37 спасателей и 16 единиц техники.
«По состоянию на 06.00 загорание локализовано. Пострадавших нет. Причина загорания устанавливается», — сообщили в МЧС.