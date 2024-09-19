закрыть
19 сентября 2024, четверг, 11:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Под Гомелем ночью загорелся мусорный полигон

1
  • 19.09.2024, 10:28
  • 1,146
Под Гомелем ночью загорелся мусорный полигон
иллюстративное фото

Уже не в первый раз.

В ночь на 19 сентября вспыхнул полигон бытовых отходов в Гомельском районе. На месте работают спасатели, сообщили в МЧС. Эта свалка, расположенная неподалеку от Гомеля, функционирует уже 56 лет и горела ранее.

Пожар на полигоне возле деревни Узы был зафиксирован после трех часов ночи в четверг, 19 сентября. Огонь охватил около 400 квадратных метров при общей площади свалки в 2,5 гектара. Для тушения были задействованы 37 спасателей и 16 единиц техники.

«По состоянию на 06.00 загорание локализовано. Пострадавших нет. Причина загорания устанавливается», — сообщили в МЧС.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97»
Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97» Наталья Радина
Расследование Певчих очень напоминает разоблачения фрау А.
Расследование Певчих очень напоминает разоблачения фрау А. Наталья Радина
Тихие герои
Тихие герои Ирина Халип
Бархатный сезон на минном пляже
Бархатный сезон на минном пляже Владимир Халип