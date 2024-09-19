WSJ: Путин находится под давлением 2 19.09.2024, 10:39

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Что мешает главе Кремля провести мобилизацию?

За несколько месяцев до «инаугурации» президента Владимира Путина в мае 2024 года представители Минобороны РФ настаивали на новом этапе мобилизации, но российский диктатор отклонил эту идею, пишет The Wall Street Journal.

Глава Кремля, по информации издания, заявил, что для пополнения войск и компенсации потерь на фронте хочет использовать только контрактников, но теперь он находится под сильным давлением, так как за почти 3 года войны ВС РФ потеряли около 1 миллиона человек погибшими и раненными.

Мобилизация для Путина может иметь серьезные политические последствия, отмечает СМИ. Но в это же время Россия теряет на поле боя больше солдат, чем может набрать для их замены, говорится в материале.

«Силы в настоящее время недостаточны для достижения изначальных целей войны: вывести Украину из конфликта, подорвать ее военный потенциал или защитить приграничные районы российской территории. Все больше людей говорят, что мобилизация неизбежна», - говорит источник СМИ.

Журналисты сообщают, что во время первой волны мобилизации в РФ, в ходе которой оккупанты планировали пополнить армию на 300 тысяч человек, российские власти столкнулись с протестами и с необходимостью закрыть границу в некоторых регионах. По их же данным, у России хоть и есть преимущество по численности населения по сравнению с Украиной, нехватка личного состава остается для них серьезной проблемой.

«Россия не пошла на то, чтобы отправить ключевые фронтовые силы в Курск, но ввиду своих ограничений она вынуждена была перебросить войска из Херсона и Запорожья, где они были менее нужны», — заявил старший научный сотрудник Института исследований внешней политики американского аналитического центра Роб Ли.

По некоторым оценкам, РФ набирает в армию около 1000 человек в день, тогда как, по данным Великобритании, оккупанты ежедневно теряют на фронте около 1100 солдат. Как говорится в материале, российские лидеры не объявляют новую волны мобилизации из-за опасения, что этот процесс нарушит «хрупкий баланс» того, как войну воспринимает общество — это может иметь опасные политические последствия для Путина.

«Независимая социологическая служба Левада-Центр» в России опубликовала данные опроса, в ходе которого 46% населения страны-агрессора призналось в страхе мобилизации (это на 12% больше, чем в феврале 2024 года).

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