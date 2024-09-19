Reuters: Индия передает Украине снаряды несмотря на протесты Москвы 19.09.2024, 11:20

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Кремль не в состоянии повлиять на ситуацию.

Уже больше года индийские производители перенаправляют европейским покупателям в Украину артиллерийские снаряды, что вызвало протесты у страны-агрессора России. Как пишет Reuters, Кремль по меньшей мере дважды поднимал этот вопрос во время встреч с индийскими коллегами, однако безрезультатно.

Среди лидеров инициативы по поставкам Киеву снарядов за пределами ЕС Италия и Чехия. Правительство Индии следит за этим, однако не предпринимает никаких действий для ограничения этих поставок.

Очевидно, что бездействие дружественного Москве индийского правительства озадачило Кремль. Россия, которая поставляет более 60% импорта оружия Дели, является ценным партнером для Индии.

Поэтому российский министр Лавров жаловался на поставки индийских боеприпасов, произведенных государственными компаниями Дели, которые использует Украина.

Но Индии выгодно оставаться якобы вне процесса поставки Украине снарядов, ведь, по словам эксперта по безопасности в Южной Азии из Королевского колледжа Лондона Уолтера Ладвига, это позволяет показывать Западу, что Дели якобы не находится уже на стороне агрессора России.

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