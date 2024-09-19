ГАИ объявила рейды по всей Беларуси 19.09.2024, 11:22

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«Особое внимание» пообещали не только водителям.

МВД Беларуси объявило о проведении «профилактических мероприятий» с 19 по 24 сентября. «Особое внимание» пообещали уделить всем участникам дорожного движения, и особенно — в темное время суток, поскольку с наступлением осени количество ДТП увеличивается.

Так, в связи с сокращением светового дня ГАИ запланировала провести рейды «по обеспечению безопасности» уязвимых участников дорожного движения. Особое внимание правоохранители решили направить на предупреждение ДТП в темное время суток, сообщили в пресс-службе ведомства.

В МВД подчеркнули, что проведение рейдов по отработке наиболее аварийно-опасных участков дорог и пешеходных переходов запланировано с привлечением к ответственности всех, кто нарушает ПДД. Речь идет о велосипедистах, пешеходах и водителях, которые «игнорируют соблюдение скоростных режимов и правила проезда переходов».

На что обратить внимание водителям и пешеходам?

В ГАИ обратили внимание, что сейчас водителям нужно перестроиться на новые условия на дорогах и проявить «предельную внимательность» из-за сокращения светового дня. Им рекомендовали следующее:

• выбирать безопасную скорость движения,

• учитывать при движении погодные условия и видимость,

• усиливать внимание при проезде опасных участков вблизи лесных массивов.

Дали свои рекомендации в Госавтоинспекции и пешеходам:

• пересекать проезжую часть исключительно в установленных местах,

• перед тем, как переходить дорогу, убедиться в том, что водители вас заметили и пропускают,

• в темное время суток надевать световозвращающие элементы.

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