ГАИ объявила рейды по всей Беларуси
- 19.09.2024, 11:22
«Особое внимание» пообещали не только водителям.
МВД Беларуси объявило о проведении «профилактических мероприятий» с 19 по 24 сентября. «Особое внимание» пообещали уделить всем участникам дорожного движения, и особенно — в темное время суток, поскольку с наступлением осени количество ДТП увеличивается.
Так, в связи с сокращением светового дня ГАИ запланировала провести рейды «по обеспечению безопасности» уязвимых участников дорожного движения. Особое внимание правоохранители решили направить на предупреждение ДТП в темное время суток, сообщили в пресс-службе ведомства.
В МВД подчеркнули, что проведение рейдов по отработке наиболее аварийно-опасных участков дорог и пешеходных переходов запланировано с привлечением к ответственности всех, кто нарушает ПДД. Речь идет о велосипедистах, пешеходах и водителях, которые «игнорируют соблюдение скоростных режимов и правила проезда переходов».
На что обратить внимание водителям и пешеходам?
В ГАИ обратили внимание, что сейчас водителям нужно перестроиться на новые условия на дорогах и проявить «предельную внимательность» из-за сокращения светового дня. Им рекомендовали следующее:
• выбирать безопасную скорость движения,
• учитывать при движении погодные условия и видимость,
• усиливать внимание при проезде опасных участков вблизи лесных массивов.
Дали свои рекомендации в Госавтоинспекции и пешеходам:
• пересекать проезжую часть исключительно в установленных местах,
• перед тем, как переходить дорогу, убедиться в том, что водители вас заметили и пропускают,
• в темное время суток надевать световозвращающие элементы.