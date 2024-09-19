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«Газпром» паникует из-за станции в Судже, которую контролируют ВСУ

  • 19.09.2024, 11:27
«Газпром» паникует из-за станции в Судже, которую контролируют ВСУ
Иллюстрационное фото

Российский топ-менеджмент нервничает.

Руководство российского «Газпрома» в панике из-за ситуации в Судже Курской области, которую контролируют ВСУ. Газоизмерительная станция Суджа, через которую перекачивают газ в Европу, нормально не функционирует: там даже нет персонала. Об этом сообщает издание Moscow Times.

Нормальная работа газоизмерительной станции невозможна. Контроль за объемами газа, сдаваемого в украинскую газотранспортную сеть для транзита в западном направлении, не осуществляется.

Аккумуляторы, поддерживавшие работу измерительной аппаратуры, сели, электричества в Судже нет, технический персонал отсутствует. Возможности наладить энергоснабжение и отремонтировать оборудование сейчас нет.

Чтобы выйти из положения, «Газпром» предложил украинской стороне перенести пункт сдачи транзитного газа из Суджи на компрессорную станцию Долгое. Эта станция находится в 300 километрах от Украины, практически на границе Курской и Орловской областей. По информации из тех же источников, украинская сторона согласия на перенос не дает.

Журналисты отмечают, что когда источники в «Газпроме» спросили: «А если через какое-то время под контролем украинцев окажется и станция Долгое?». Ответ был такой: «Ну, расстояние мы брали с запасом. Хотя нельзя исключать, что в конечном итоге переносить пункт сдачи газа придется аж в Уренгой».

Инсайдер вроде как пошутил, но у репортеров создалось впечатление, что реального продвижения украинских войск вглубь России собеседники явно не исключали.

И это не единственные трудности, которые ожидают «Газпром», которым управляет друг российского президента Алексей Миллер. Компании придется уговаривать европейских клиентов в Австрии или Словакии на изменение контрактов. По плану, который сейчас обсуждается и в Москве, и в Киеве, компания «Газотранспортные сети Украины» с начала 2025 года должна будет прокачивать транзитом не российский газ, а газ, принадлежащий европейским покупателям, и получать за транзит плату не с «Газпром экспорта», а с компаний западных стран.

Новое транзитное соглашение с «Газпромом» украинцы подписывать наотрез отказываются.

Австрийцам и словакам придется внести в контракты положение о приеме российского газа не на украинской границе своих стран, а на границе Украины с Россией — а границу эту сейчас заменяет постоянно перемещающаяся линия фронта в Курской области. Согласятся ли они на Долгое или какой-нибудь другой пункт на трассе знаменитого газопровода «Уренгой — Помары — Ужгород»?

Сейчас судьбу этого газопровода решают не российские политики и не российский монополист «Газпром», а ВСУ.

А судьбу транзита российского газа через Украину будут решать в Киеве. Журналисты отмечают, что проблемы газоизмерительной станции Суджа станут дополнительным аргументом в пользу радикального решения — полного прекращения этого транзита.

Чем важна газоизмерительная станция Суджа

Спутниковые снимки за август показали, что станция повреждена. Почти полностью разрушено одно из административных зданий станции, а также одна из площадок, на которой установлено измерительное оборудование.

Россия теперь не сможет узнать объем газа, который поставляет в европейские страны, и соответственно сумму, которую ей должны за него заплатить.

На «Судже» стоят международно признанные сертифицированные счетчики, по ним определяют контрактный объем. Так, Словакии, Венгрии и Чехии нужны показатели, чтобы понять, сколько газа они получили и сколько необходимо заплатить за него. Однако «Газпром» сейчас не контролирует газоизмерительную станцию.

Нужно понимать, что «Суджа» напрямую не качает газ. Этим занимаются компрессорные станции, расположенные ближе к Курску. ВСУ пока туда не дошли, газ продолжают качать, но измерить объемы уже нельзя. Украинский маршрут через Суджу остается одним из двух имеющихся для транспортировки российского газа в Европу. Второй – Турецкий поток, который, очевидно, останется единственным работающим после того, как в конце 2024 года завершится контракт на транспортировку российского газа через Украину.

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