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Песков опять занялся пустословием

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  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 19.09.2024, 11:39
  • 4,648
Песков опять занялся пустословием

Узнаете «почерк»?

Сегодня Песков опять занимался пустословием. На этот раз насчет Армении, очередных заявлений Никола Пашиняна, которые показывают, что возврата к прошлому не будет.

Выступая на Втором всемирном армянском саммите, армянский премьер сказал: «Мы заморозили наше членство в ОДКБ не только потому, что ОДКБ не исполняет свои обязательства по обеспечению безопасности Армении, но и потому, что ОДКБ создает угрозы безопасности Армении, ее дальнейшему существованию, суверенитету и государственности».

При этом Пашинян отметил, что экономические связи с Россией разрываться не будут, но товарооборот с ЕС Армения будет стремиться увеличить.

Организация, на которую рассчитываешь при внешней угрозе, но которая не приходит на помощь, несмотря на договор, разумеется, создает угрозу. «Удар в спину», путинцы. Помните, ваш главный говорил по другому поводу? Отсюда стремление Армении создать многостороннюю систему безопасности, не полагаясь только на Россию (ОДКБ и Россия практически одно и то же).

Но есть и другая проблема.

Следственный комитет Армении возбудил дело о попытке захвата власти. Обвиняемые завербовали граждан Армении и бывших жителей Нагорного Карабаха за 220 тыс. руб. в месяц под предлогом прохождения трехмесячных сборов в России. Там их должны были обучить обращаться с тяжелым оружием. После этого они должны были вернуться в свою страну. Подготовку проходили в Ростове-на-Дону. Там им сказали, что цель - отстранить действующую власть и «спасти Республику Армения». Часть завербованных отказалась и уехала в Армению.

Узнаете «почерк»? «Трактористы» с товарами из военторгов.

И вот представьте, на этом фоне выходит Песков и вываливает такую вот «лапшу»: «Мы должны категорически не согласиться с господином Пашиняном. От ОДКБ не может исходить и не исходит никакой опасности для суверенитета Армении. Наоборот, эта организация стоит на страже суверенитета государств-членов. Но мы будем эту позицию терпеливо доводить до сведения армянского руководства»

Говорите, что хотите. Болтовней делу не поможете. Вопрос Арменией решен. И в этом, Песков, виноват исключительно ваш шеф и его подчиненные.

Пашинян – умеренный, осторожный политик. Он все делает правильно – у него нет другого выбора. С вами, путинцы, будущего нет. Заниматься имитацией смысла нет, а связаться с вами намертво – прикончить Армению. Вы ни одной проблемы решить не в состоянии. А то, к чему вы пришли за последние два с половиной года вообще за гранью.

Кстати сказать, примерно те же процессы, что и в Армении, происходит в странах Центральной Азии. Там тоже давно поняли, кто вы такие. И поступают примерно так же, как Никол Пашинян. Никакие «страны ОДКБ» не пришли вам на помощь, когда иностранные войска пришли на нашу территорию. Вот вам и ответ.

Телеграм-канал «СерпомПо»

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